Anne Hathaway sorprendió al expresar públicamente su admiración por Digger, la película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Su opinión llega en medio de la conversación que ha generado el estreno de la cinta, cuyo desempeño inicial en taquilla estuvo por debajo de las expectativas, a pesar de contar con dos de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Anne Hathaway sorprende al elogiar Digger, la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu John Shearer/Getty Images for Warner Brothers

La actriz eligió la película de Alejandro González Iñárritu para publicar su primera crítica en la plataforma, donde calificó la cinta con un 10 de 10. La reseña también llamó la atención por la relación profesional que próximamente unirá a ambos actores. En agosto de 2026, Tom Cruise y Anne Hathaway anunciaron que protagonizarán la secuela de Days of Thunder, la película de automovilismo estrenada en 1990.

El exitoso estreno de Hathaway

Mientras ella otorgó una calificación perfecta a Digger, su propia película, Verity, protagonizada junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett, superó comercialmente a la cinta de Cruise durante su primer fin de semana. Ambas producciones llegaron a los cines el 2 de octubre de 2026. Verity recaudó aproximadamente 32 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, frente a los 8 millones de Digger.