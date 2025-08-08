Apple, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin conquista a sus 21 años

El verano es una de las mejores temporadas para los famosos artistas porque disfrutan de unas relajantes vacaciones en diferentes paraísos del mundo.

En esta ocasión, Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, fue fotografiada diviertiéndose en Los Hamptons, destino ubicado en Nueva York, donde estuvo junto a un par de chicos luciendo feliz, relajada y caminando descalza por la arena y desafiando las olas en el mar.

La hija del vocalista de Coldplay, lució un coqueto bikini estampado con cuadros vichy en color blanco y rojo, de estilo halter en la parte del top y con amarres a los lados.

Apple dejó ver su gran figura delgada y tonificada, la cual recordó a su madre cuando era joven.

Apple, disfrutó del sol sin maquillaje, y llevó su melena rubia suelta. La joven modelo estaba acompañada de varios chicos con quienes se la pasó increíble.

Apple Martin dejó de ser una niña, se alejó del anonimato para construir su propia identidad en la moda. El pasado 14 de mayo participó en el exclusivo Baile de Debutantes de París en 2024.

Apple Blythe Alison Martín nació el 14 de mayo de 2004 en Londres, Inglaterra. Es la primera hija de los famosos. Cabe recordar que el nombre de “Apple”, fue idea de su papá, quien según Paltrow, lo eligió porque le parecía dulce y significativo, ya que según él, “evoca una imagen hermosa; las manzanas son dulces y saludables”.

La joven apareció por primera vez en televisión a los dos años, durante un capítulo de VH1: All Access dedicado a los “20 bebés famosos más tiernos”.

Martin se graduó de Crossroads School en Santa Mónica y ese mismo año entró a la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, donde estudia la carrera de Derecho, Historia y Sociedad.

Sin embargo, comenzó a destacar en el mundo de la moda hace dos años, cuando asistió al desfile de Chanel en el Paris Fashion Week.