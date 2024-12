Ariana Grande se quiebra al hablar de las críticas sobre su cuerpo en redes sociales

Ariana Grande se encuentra en la promoción de su exitosa película ‘Wicked’ desde hace meses, razón por la que ha aparecido en varias alfombras rojas y eventos especiales, sin embargo, en redes sociales se ha dicho que la actriz y cantante está “demasiado delgada” y que tiene un “aspecto enfermizo”.

Muchos cibernautas han hablado de su peso, el aspecto de su rostro, su piel y hasta su cabello, y esos comentarios y críticas, obviamente, han lastimado a la intérprete de 31 años.

Ariana Grande se quiebra al hablar sobre las críticas hacia su cuerpo

Ariana Grande y Cynthia Erivo le brindaron una entrevista a la periodista francesa Salima Poumbga, donde abordaron el tema de los estándares de belleza y cómo la intérprete de ‘We can’t be friends’ se ha enfrentado a comentarios negativos sobre su aspecto.

No pudo contener las lágrimas al hablar del acoso que ha sufrido desde que se convirtió en una figura pública cuando aún era muy joven.

“He estado haciendo esto frente al público y he sido, ya sabes, una especie de espécimen en una placa de Petri, en realidad, desde que tenía 16 o 17 años. Así que lo he oído todo”, comenzó.

“He oído todas las versiones de lo que está mal en mí. Y luego lo arreglas y luego está mal por diferentes razones. Pero eso es todo. Incluso lo más simple como tu apariencia”, añadió la actriz.

Agregó que esos comentarios dañinos no solo están en redes sociales, también se ha visto atacada por su círculo cercano como familiares y amigos, sin que ellos se den cuenta de cómo la afecta.

“Es difícil protegerse de ese ruido. Es algo incómodo independientemente de la escala en la que lo experimentes. Aunque vayas a la cena de Acción de Gracias y tu abuela te diga: ‘Estás más delgado. ¿Qué ha pasado? Pareces más pesado. ¿Qué ha pasado? Es algo incómodo y horrible, no importa dónde ni a qué escala ocurra”.

Ariana Grande le hace frente a las críticas

A pesar de lo doloroso y difícil que es hacerle frente a esas críticas que recibe cada día desde hace años, Ariana Grande no permite que eso afecte su vida ni la forma en la que se autopercibe.

“Hay una comodidad que creo que es realmente peligrosa para todas las partes implicadas. Tengo la suerte de contar con un sistema de apoyo que sabe y confía en que soy bella. Pero sé lo que es la presión de ese ruido. Ha estado presente en mi vida desde que tenía 17 años. Pero ya no lo invito a entrar. No es bienvenido. Tengo trabajo que hacer. Tengo una vida que vivir. Tengo amigos a los que amar. Ya no dejo espacio para ello. Nadie tiene derecho a hablar mierd*”.

Su amiga y compañera de reparto, Cinthya Erivo, también opinó sobre el ciberacoso y lo peligroso que puede resultar.

“Es fácil estar detrás del ordenador escribiendo palabras sobre una persona de la que no sabes nada. Lo que piensa una persona que nunca te ha conocido nunca es más importante que lo que tú piensas de ti mismo”.

La supuesta opinión del novio de Ariana Grande sobre el semblante de la actriz

En esta situación incluso se ha involucrado al novio de Ariana Grande, Ethan Slater, pues fuentes anónimas le dijeron al Daily Mail que el también actor presuntamente está muy preocupado por su novia.

“Ethan está preocupado por ella, pero se siente impotente. Todos están preocupados, pero nadie se atreve a decir algo porque todos le tienen miedo. Ariana necesita considerar el ejemplo que está estableciendo para las jóvenes y sus fans”, dijo el informante al diario británico.

Sin embargo, ni Ethan Slater ni nadie de su círculo cercano han confirmado o desmentido estas declaraciones.