Aseguran que Memo del Bosque se encuentra en estado crítico

La salud de Memo del Bosque ha causado gran preocupación luego de que su pareja, Vica Andrade, compartió un video donde se ve al querido productor en una cama de hospital rodeado por sus hijos.

La grabación fue publicada hace unos días por la actriz de Costa Rica, quien acompañó el clip con la frase: “No hay nada imposible para un Dios que nos ama y nos escucha”.

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, Memo del Bosque atraviesa por una fuerte crisis de salud y presuntamente el productor se encuentra en Texas, Estados Unidos, donde se sometió a una intervención quirúrgica.

“Lo que sé es que está en un hospital de Texas, que su estado es muy delicado y que de veras está peleando por su vida”, dijo la conductora en su canal de YouTube.

“Memo, si puedes escucharnos, te mandamos mucha fuerza… que ojalá la libres y que todo salga bien. Gracias por todo lo que has hecho por la televisión y la música”, añadió.

Esta es la enfermedad que enfrenta Memo del Bosque, aseguran

Pedro Montiel, colaborador del programa ‘Hoy’, dijo que Memo del Bosque está luchando nuevamente con el Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático y que le fue diagnosticado por primera vez en 2017.

“Memo del Bosque tuvo una recaída. Es lamentable porque es una enfermedad que se sufre bastante, es una enfermedad complicada, una enfermedad que te acaba. Tuvo una recaída, él está ahorita en Texas y está pasándola con sus hermanos, con su esposa. Los doctores le dijeron a Vica que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir”, dijo Pedro Montiel a ‘Chisme Tv’.

Mónica Noguera, ex de Memo del Bosque, se quiebra al hablar del productor

Memo del Bosque y Mónica Noguera tuvieron un noviazgo de siete años y se casaron, pero su unión solo duró un año. Luego de terminar, el productor empezó una relación con Vica Andrade, amiga de su ex esposa, con quien tiene tres hijos: Luca, Luna y Coral. Hoy en día los tres tienen una fuerte amistad.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera contó lo que habló con Memo del Bosque y sobre el delicado momento que atraviesa.

La conductora dijo que habló con Vica Andrade y le preguntó qué tan mal estaba su esposo, pues si lo consideraba necesario suspendía su viaje de trabajo a Israel.

“No quería decir esto, pero antes de viajar a Israel hablé con Memo y con Vica, Memo me sigue escribiendo, me manda videos y yo le dije a Vica, '¿voy a Israel o no? porque si Memo tú crees que está mal y yo tengo que ir, quiero verlo, ella me dijo: ‘no Moni, ve, tú no te preocupes”, contó.

Mónica Noguera también contó que lo que le preocupó fue el hecho de que Memo del Bosque no la felicitó a ella por su cumpleaños y eso nunca había sucedido: “hace tres días me escribió y me dice ‘Mona, me puse un poco malito’, pero felicidades, no me olvido (...) perdón, me pone mal hablar de esto”.

“Me extrañó que yo le escribo a Memo en su cumpleaños y ya no me contesta, después en mi cumpleaños digo ‘es imposible que no me escriba’ (...) cuando veo el video le escribo a Vica y le pido que me diga qué pasa, Memo escribió ese día”, dijo la conductora que nuevamente rompió en llanto.