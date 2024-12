Así anunció Karol G su nueva colaboración con Netflix para 2025

Karol G cierra un 2024 espectacular con una increíble noticia para todos sus fans, luego de un año con una exitosa gira internacional y hasta su propia muñeca Bratz, la colombiana anunció su nueva colaboración con Netflix.

A través de su cuenta en Instagram, la ‘Bichota’ anunció este 30 de diciembre que en 2025 se estrenará un documental que narrará su camino hasta la fama global.

“Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable ¡una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes… Mi sueño hecho realidad”, dice su publicación.

¿Qué se sabe del nuevo documental de Karol G?

Según revela la cantante, este documental retratará los momentos más significativos de su vida y de su camino hasta el estrellato, aunque de momento ni ella ni Netflix han dado muchos detalles.

De acuerdo con un comunicado de prensa, este proyecto estará dirigido por Cristina Constantini, ganadora de un premio Emmy, y producido por This Machine, las mentes detrás de ‘Elton John: Never Too Late’.

No se ha revelado la fecha exacta de su lanzamiento, aunque se sabe que será en 2025, por lo que sus fans esperan impacientes.

Karol G comenzó su carrera cuando era adolescente en la versión colombiana del programa X Factor, mismo que no ganó, pero sí fue un gran trampolín en su vida artística.

La nacida en Medellín se mudó a Nueva York en 2014 para aprender más de la industria musical, y en 2016 firmó con Universal Music Latino.

Se lanzó de forma internacional con la canción ‘301’ junto a Reykon en 2012, pero en 2013 logró mayor reconocimiento con su colaboración junto a Nicky Jam con el tema ‘Amor de dos’.

Su álbum debut salió en 2017 llamado ‘Unstoppable’, que incluyó una colaboración con Bad Bunny. Dos años después se convirtió en todo un fenómeno con ‘Tusa’.

En 2018 ganó el Premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo y con su cuarto álbum ‘Mañana será bonito’, se convirtió en la primera mujer en debutar en el número uno de la lista Billboard 200 con un álbum en español