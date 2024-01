Así comenzó el fuerte conflicto entre Poncho de Nigris y su mamá: “Si sigues hablando, te voy a demandar”

El conflicto familiar entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia , ha escalado a nuevos niveles con amenazas de demandas y fuertes declaraciones. Todo comenzó cuando Poncho reveló públicamente que se distanció de su madre debido a que hablaba mal de su esposa, Marcela Mistral.

En respuesta a las acusaciones de su hijo, “Doña Lety” utilizó sus redes sociales para emitir una advertencia clara y contundente hacia Poncho, donde manifestó que no permitiría ser ofendida y que, de continuar la difamación, tomaría medidas legales.

En sus mensajes, expresó su decepción por el cambio en la actitud de Poncho tras su participación en “La Casa de los Famosos”. “Qué vergüenza que gente externa te esté dando el amor y cariño que Poncho no me quiere dar, y Dios que te bendiga Poncho, pero estabas muy bien en La Casa de los Famosos con esos pensamientos y nada más saliste y cambiaste totalmente, qué barbaridad, no sé qué te pasó”, expresó Doña Leticia.

Doña Lety también lamentó que Poncho cambiara su comportamiento después de salir del programa, atacando a su esposa, Marcela Mistral y llamándola “vieja loca” y “enferma mental”. Además, expresó su tristeza al ver las declaraciones de su hijo, asegurando que él la tiene en ruinas y la quiere destruir con sus palabras difamatorias.

Madre de Poncho de Nigris amenaza con demandarlo

Con firmeza, Doña Lety declaró que cualquier comentario adicional por parte de su hijo resultaría en una demanda, ya que considera que está difamando a su propia madre. “Pero de mí ya no hables, de mí ya te callas, ya estuvo bueno, ya te callas la boca, de mí no me faltes al respeto y si sigues hablando, te voy a demandar, porque ya basta de mentiras, a mí me respetas ya estuvo bueno de que me estás difamando, no sabía yo lo que había dicho de mí y que Dios lo bendiga”, añadió.

En otra actualización, Doña Leticia compartió elel dolor que le causan las palabras de Poncho. Es un odio el que me tienes y soy tu mamá, un odio y me quieres destruir y soy tu mamá, pero bueno, dios que te bendiga y yo no te quiero volver a ver tampoco, ni creas que yo me voy a morir por no verte. Ya pasó un año que me hiciste lo mismo y pues ni modo” dijo la madre a través de sus historias de Instagram.