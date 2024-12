Así fue el regreso de Cazzu a los escenarios en medio del escándalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Luego de poner su carrera en pausa por más de un año por maternidad, Cazzu regresó a los escenarios, donde brilló más que nunca.

Tras su recordado concierto en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes de Argentina, en 2023, donde además confirmó su embarazo, la trapera argentina se tomó un tiempo para priorizar a su familia y estar con su pequeña hija Inti, de un año de edad.

Sin embargo, para deleite de sus fans, la ‘Nena Trampa’ finalmente volvió a presentarse en un escenario, dejando atrás toda la polémica que hay por la relación del padre de su hija, Christian Nodal, con su ahora esposa, Ángela Aguilar.

Así fue el regreso de Cazzu a los escenarios

Cazzu se presentó en el festival ‘Buenos Aires Trap’ donde cantó sus mejores éxitos vestida con un top halter negro de cuero que dejaba su abdomen al descubierto, así como un short en el mismo tono y material con un cinturón blanco y unas botas altas blancas con detalles negros.

“Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios en un marco como este, espero que lo estén haciendo valer”, dijo la cantante al público.

‘La Jefa’, como la apodan sus fans de cariño, fue una de las artistas más esperadas del festival, el cual se llevó a cabo en el Parque de la Ciudad el pasado fin de semana, y Cazzu fue una de las estrellas que se presentaron el domingo 8.

En las fotos y videos que ya circulan en redes sociales, se puede ver que el lugar estaba abarrotado, algunos de sus seguidores incluso lloraron al ver a la trapera de regreso en los escenarios.

La intérprete de ‘Mucha Data’ dio a conocer en sus redes sociales que su regreso requirió de muchísima preparación desde varias semanas antes de su show, con intensos ensayos y rutinas en el gimnasio para darle el 100% a sus fans.

El rapero argentino Khea subió al escenario con Cazzu para dar una atrevida presentación que se ganó la ovación del público.

el cm murió. pic.twitter.com/1O6Nywc9QG — Buenos Aires Trap (@bsastrap) December 8, 2024

¿Una indirecta de Cazzu a Christian Nodal?

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, interactuó con el público que lanzaba gritos y aplausos por el regreso de ‘La Jefa’, sin embargo, llamó la atención uno de sus mensajes, en el que aseguró que está soltera.

“Y bueno, yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo divertida la intérprete.

Esta frase le recordó a sus seguidores todo lo que ha pasado en su vida personal durante los últimos meses, pues Cazzu y Christian Nodal parecían tener una relación cercana y estable, sin embargo, en mayo dieron a conocer su separación y pocos días después el intérprete de ‘No te contaron mal’ anunció su noviazgo con Ángela Aguilar.

Casi un mes después de revelar su romance, la pareja se casó, dejando a millones de personas impactadas.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar dio una entrevista en la que aseguró que todos los involucrados estaban felices y tenían acuerdos, sin embargo, Cazzu salió a desmentir estas declaraciones, señalando que ella no tenía conocimiento de que el padre de su hija quería estar con alguien más y que su corazón sí se rompió, además de que tuvo que levantarse, construir un hogar, hacerle frente a la polémica y maternar sola, todo al mismo tiempo.

no, no estás en el 2017 es 2024 y estás en el Buenos Aires trap pic.twitter.com/feX3e0XS4P — Dale Play Live (@livedaleplay) December 8, 2024

Inti, presente en el regreso de su mamá a los escenarios

Como lo ha demostrado Cazzu, su pequeña hija está junto a ella en cada paso, aún en los ensayos y su concierto en el ‘Buenos Aires Trap’ no fue la excepción, pues a través de sus historias de Instagram mostró una foto de su camerino, donde se puede ver que tenía dos vasos, uno negro decorado con brillos que decía ‘Cazzu’, y otro más pequeño en color lila con un sol amarillo que tenía escrito ‘Inti’.