Christian Nodal admitió que visita poco a su hija Inti y explicó el polémico motivo

Cazzu rompió el silencio y finalmente habló de su quiebre con Christian Nodal, padre de su hija Inti, y reveló que el cantante mexicano ha visto a la pequeña muy pocas veces desde su separación.

Julieta Cazzuchelli y el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ anunciaron el fin de su relación el pasado 23 de mayo a través de un comunicado en redes sociales, cuando Inti tenía apenas ocho meses de nacida.

Sin embargo, apenas unos días después, el 10 de junio, se dio a conocer que Nodal y Ángela Aguilar eran novios, y para sorpresa del mundo, se casaron el 24 de julio en una hacienda en Morelos, México.

Este 31 de octubre, Cazzu dio una entrevista al programa ‘PLP’ de Lazzu TV, donde contó que, desde su separación, ha visto al padre de su hija muy pocas veces.

“Las dos veces que recibí a su papá en mi casa, fue siempre lleno de respeto”, dijo la trapera argentina.

Luego de la separación de Nodal, Cazzu se quedó en Argentina con la pequeña Inti Instagram

Christian Nodal respondió por qué no ha visto a su hija

Poco después de que las declaraciones de Cazzu salieran a la luz, Nodal hizo un ‘live’ en Instagram para explicar varias cosas, una de ellas el por qué no viaja a Argentina a reunirse con su hija.

“No sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea”, dijo ante sus seguidores.

“Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y pues para hacer un futuro”, agregó.

Además, Nodal aseguró que estar lejos de su hija le resulta muy difícil a nivel emocional.

“Entonces, se complica esa situación y no hay como un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso (...) Créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera, vive del otro lado del mundo”, explicó.

¿Cuándo se reunió Christian Nodal con Inti?

En agosto, el intérprete de ‘Adiós Amor’ publicó fotografías de su estancia en Argentina, lo que sus seguidores tomaron como una señal de que estaba ahí para reunirse con su hija.

Poco después, en septiembre, Nodal asistió a la fiesta de cumpleaños de la pequeña, donde se le vio muy ameno junto a Cazzu mientras cantaban ‘Cumpleaños feliz’.