Cazzu revela que su hija Inti estuvo a punto de morir en el parto

Cazzu rompió el silencio sobre su relación con Christian Nodal y en la misma entrevista habló acerca de cómo vivió su maternidad y contó que estuvo a punto de perder a su bebé Inti el día del parto.

La intérprete dijo que la vida de su hija estuvo en riesgo, debido a que ella planeaba que el parto fuera natural, pero Inti tenía el cordón umbilical en la cabeza.

“Fue bastante doloroso el parto, Inti vino complicada, yo iba a parir natural, se dice parto vaginal que es lo correcto, chico, no, no lo hagas. Ella traía el cordón umbilical en la cabeza y corría peligro de que lo presione y fue terrible y yo tenía a la partera con la mano adentro, sosteniendo”, contó la rapera.

Por fortuna, la partera se percató a tiempo de que la bebé venía en una mala posición que ponía en riesgo su integridad y lograron salvarle la vida.

“La partera fue quien prácticamente la vida a Inti, porque fue quien hizo el tacto y entendió que no estaba bien porque no podía salir de esa forma, así que corrimos, volaron cosas, hubo mucho susto... ella cuando sale yo no entiendo porque no se movía, fue mucho estrés y miedo, fue una situación muy extrema. Me costó varios días recuperarme físicamente, fue muy doloroso”, agregó.

Cazzu dijo que el estrés y la tristeza que le dio saber que pudo perder a su bebé le duró casi cuatro días. “Me quedé con el estrés y la tristeza de que sentí que la perdía por los siguientes 3-4 días, yo veía estaba mi mamá, mi hermana, el papá de la bebé y mi familia y la familia de él y todo el mundo traía esta sensación de mucho susto y mucha como... estaban tristes, a pesar de que teníamos a la bebé estábamos como no podíamos superar todavía el susto”, detalló.

Durante la conversación, Cazzu comentó que no planeaba ser mamá, aunque reconoció que vivió un embarazo tranquilo, debido a que no presentó mareos ni malestares.

“Me tocó ser mamá en un momento que no lo esperaba, pero que estaba totalmente preparada, estaba todo dado para ser mamá, así que nada viví una maternidad soñada....”.