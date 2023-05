Así fue la emotiva despedida de Harrison Ford en Cannes

Por Ximena González Cerón

Este año Cannes ha pertenecido a nuestro querido Indiana Jones, quien no pudo controlar sus emociones tras presenciar el video que se proyectó en homenaje a su carrera y arduo trabajo a lo largo de los años.

“Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos”, dijo. “Y acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida”. Estas fueron las palabras que compartió Ford con el resto de la audiencia, que por más de cinco minutos se mantuvo de pie, aplaudiendo al aclamado actor de ya 80 años.

Getty Images

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el Dial del Destino”) es la quinta entrega de Indiana Jones y la película con la cuál Harrison Ford se despide de tan emblemático personaje.

No olvidemos que en esta 76° edición de Cannes Ford también ha recibido de sorpresa la honorífica palma de oro antes de la proyección oficial de su última película interpretando a “Indy”, volviendo el momento sumamente especial.