Así luce a los 22 años Ángel Gabriel, el hijo de Gloria Trevi que nació en la cárcel

Gloria Trevi tuvo tres hijos mientras estuvo recluida en una cárcel en Brasil, Ángel Gabriel, Miguel Armando y Ana Adalay, quien falleció a unas semanas de haber nacido. El mayor de ellos nació en 2002 y actualmente tiene 22 años.

Mediante sus redes sociales, la cantante y actriz mexicana comparte los diferentes momentos que pasa con sus hijos. En esta ocasión, la intérprete de Todos me miran publicó un video de su visita a Nueva York y del divertido clip que grabó en una cámara de 360 grados junto a Ángel Gabriel y Miguel Armando.

También te puede interesar: Frida Sofía rompe el silencio tras su ausencia en el homenaje a su abuela Silvia Pinal

En la publicación podemos ver al mayor con su larga melena rizada, sonriendo, mientras hace diferentes poses junto a su mamá y su hermano.

“Un día antes a estas horas Gloria Trevi en la Arena CDMX 24 horas después mamá de dos maravillosos muchachos @angelgabrielgt y @miguelarmandogt jugando en NY #medusa”, escribió la cantante para acompañar la publicación.

¿Quién es el padre biológico de Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi?

Mucho se ha especulado sobre quién es el padre biológico de Ángel Gabriel, y es que el embarazo de Gloria Trevi mientras estaba presa resultó polémico por las condiciones en que se dio, y hasta la fecha la cantante no ha hablado sobre aquel episodio de su vida.

Ángel habló por primera vez de su padre en 2020: “Yo tengo un padre y es Armando Gómez”, dijo sobre el actual esposo de su madre. “Él es quien me crio, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado”, agregó en un encuentro con los medios.

Sin embargo, algunos creen que Sergio Andrade podría ser el papá biológico de Ángel Gabriel por el supuesto parecido físico. Y se habla de otra teoría, la de un guardia brasileño con quien Gloria habría tenido relaciones en la cárcel y fruto de sus encuentros habría nacido su primer hijo varón.

También te puede interesar: Así luciría hoy la periodista que inspiró el personaje de Camila Toledo en “Cada minuto cuenta”, según la IA