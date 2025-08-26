Suscríbete
Belinda se irá de México por esta importante razón

La cantante de “Cactus” se despide temporalmente del país que tanto ama

August 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
¡No es un adiós, es un hasta luego! Belinda anunció que se mudará a España en las próximas semanas, después de cumplir con sus compromisos profesionales en México, entre ellos las ocho presentaciones que tiene programadas en la obra “Mentiras El Musical”.

Belinda expresó en entrevista con Ventaneando que su ida será temporal, ya que tiene que comenzar con las grabaciones de uno de los grandes proyectos de su carrera que sin duda marcará su trayectoria, “me voy a ir muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar todo de aquí. Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción, es un proyecto muy ambicioso”, explicó.

La también actriz se irá por un periodo aproximado de ocho meses debido a que arrancará con las grabaciones de su nuevo proyecto, la serie llamada Carlota, donde interpretará a la primera y única emperatriz consorte de México, Carlota de Habsburgo.

Hasta ahora se desconocen más detalles del proyecto en el que participará Belinda, únicamente se dio a conocer que la serie será producida por Sony Pictures Television y tendrá 10 episodios, en los que abarcará la juventud de la emperatriz hasta el colapso mental que sufrió tras la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo.

