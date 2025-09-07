Suscríbete
Belinda y Cazzu unirán sus voces en una nueva colaboración

Las cantantes se unen para una posible colaboración musical en un futuro

September 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Según varios reportes, se dio a conocer que la disquera de Belinda está en pláticas con la argentina Cazzu para llevar a cabo un nuevo proyecto musical juntas que unirá sus talentos.

Esto luego de que ambas expresaran la admiración mutua que sienten por sus carreras artísticas y sus logros. Todo apunta a que el deseo de los fans de ambas de que hagan una canción juntas, se cumplirá.

Una fuente cercana a Belinda confirmó que las cantantes ya está en pláticas para grabar la canción, de acuerdo con People en Español.

De acuerdo con la fuente, las negociaciones para este nuevo proyecto ya comenzaron. “La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu. De hecho, se encuentran buscando canciones”.

“Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo. Ella siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos”, comentó el informante.

Hace unas semanas, Cazzu estuvo en México para la presentación de su libro y cuando fue cuestionada sobre Belinda declaró, “la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
