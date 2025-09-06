Matthew Perry vivió enamorado en secreto de Jennifer Aniston

Matthew Perry, recordado por siempre como Chandler Bing en Friends, dejó al descubierto en su libro de memorias una confesión íntima: durante años estuvo enamorado en secreto de Jennifer Aniston, su compañera y amiga.

Un flechazo antes de la fama

El actor relató que sus sentimientos por Aniston comenzaron mucho antes de que ambos formaran parte del elenco de Friends:

Había tal indiferencia de su parte que terminé con el crush. Tuve que hacerlo... Matthew Perry.

Lo que nunca dijo en voz alta

Perry admitió que ocultó esos sentimientos y que incluso, con humor y nostalgia, recordó lo que pensaba cada vez que la veía entrar al set:

Ella entraba y yo decía: ‘hola, qué gusto verte’, pero luego me iba a mi camerino y pensaba: ‘ugh, nunca voy a poder estar con ella’. Matthew Perry.

Cuando Aniston se casó con Brad Pitt, Perry asumió que ese amor silencioso nunca se haría realidad.

Barry King/WireImage

Una amistad que trascendió

A pesar de todo, su relación con Jennifer Aniston fue siempre cercana y respetuosa. El propio actor escribió con gratitud.

Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Le agradezco en el libro por permitirme mirarla un par de segundos más de lo que la gente normal podría. Matthew Perry.

Hoy, estas palabras cobran un nuevo valor tras su partida, mostrando el lado vulnerable y humano de un actor que, detrás del humor que lo caracterizó, también vivió amores imposibles y silenciosos.