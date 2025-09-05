Demi Moore defiende a la esposa de Bruce Willis sobre el cuidado del actor

Demi Moore defendió a la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, tras las criticas que ha recibido por la forma en que ha manejado el cuidado del actor, quien padece una afasia y una demencia frontotemporal desde hace tres años.
Emma tomó la decisión de trasladar a Willis de 70 años a una casa separada de una sola planta, en la que vive con cuidadores profesionales que lo atienden las 24 horas.
En una entrevista con Oprah Winfrey, la actriz Demi Moore señaló que siente “mucha compasión” por Heming, quien se ha dedicado a cuidar a su esposo desde su diagnóstico.
Moore expresó, “Emma tuvo que esforzarse mucho para comprenderlo todo. Y lo más hermoso, y ella lo menciona en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican tiempo a asegurarse de estar bien, no podrán ayudar a nadie más”.
La actriz dijo que ha sido difícil ver al padre de su hija atravesar por esta dura enfermedad. “Es difícil ver a alguien que era tan vibrante y fuerte cambiar tanto. Emma siendo una mujer joven... nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación, y creo que ha hecho un trabajo magistral. Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto.