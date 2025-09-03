Lady Gaga aparece en la parte 2 de la segunda temporada de Merlina en Netflix

Estamos listos para la nueva tanda de cuatro episodios de Merlina. En esta segunda parte retoma los misterios que quedaron abiertos en el primer bloque, e incorpora a la cantante Lady Gaga.

El final de la parte 1 dejó a los espectadores en suspenso, ya que Merlina fue arrojada por una ventana por Tyler Galpin (Hunter Doohan) y terminó gravemente herida en un hospital.

La parte 2 retoma desde ese punto, mostrando a Jenna Ortega luchando por recuperarse y enfrentándose a nuevas revelaciones. Allí aparece el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie), antigua directora de Nevermore, ahora convertida en guía espiritual.

La narrativa de los nuevos episodios se encuentra en los efectos de las decisiones de Merlina en la primera mitad de la temporada.

Uno de los grandes atractivos de la parte 2 de la serie es la incorporación de la cantante Lady Gaga al elenco. Netflix dio a conocer que la famosa interpretará a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de Nevermore, cuya aparición promete dar un giro a la historia.

Además de su papel en la pantalla, Lady Gaga estrena una canción original de la serie titulada “The Dead Dance” que contará con un videoclip dirigido por Tim Burton.

La segunda parte de la temporada 2 de Merlina llega este miércoles 03 de septiembre a Netflix. El estreno en todo el mundo fue desde la 1:00 am.