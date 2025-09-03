Suscríbete
La verdad de la hospitalización de Manuel Mijares

A través de un comunicado, el equipo del cantante aclaró los rumores sobre su salud

September 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
En las últimas horas comenzó a circular la versión de que Manuel Mijares había sido hospitalizado por riesgo de infarto. Ante esto, el equipo de trabajo del famoso artista aclaró cuál es su estado de salud.

De acuerdo con el comunicado, se trata de una información falsa, pues el cantante se encuentra bien, aunque un supuesto amigo cercano a Mijares aseguró que el intérprete estuvo a punto de sufrir un infarto.

Los representantes del cantante abordaron la situación y en un comunicado expresaron, “a todos nuestros amigos y fans: Ante la reciente nota publicada sobre la supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”.

Bajo este contexto, se ha pedido prestar atención solo a los canales oficiales del famoso. “Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial será dada a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y Alma Show”, especifica el comunicado, en el cual desmintieron que Mijares haya sido hospitalizado.

“Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado”, finalizó la publicación.

Mientras tanto, Mijares se encuentra enfocado en sus proyectos, recientemente anunció su próximo concierto en Guatemala junto a Lucero, con quien ha emprendido la gira Hasta que se nos hizo, con la cual han visitado varias ciudades.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
