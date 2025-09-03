Tiffany & Co. presenta el lanzamiento de su nueva campaña dedicada a la colección Bird on a Rock by Tiffany. Diseñada por la directora artística, Nathalie Verdeille, la colección es una recreación contemporánea del icónico motivo creado por Jean Schlumberger en 1965, con piezas que abarcan tanto Joyería como Alta Joyería.

Inspirada en la campaña de Alta Joyería presentada a inicios de este año, las imágenes muestran los nuevos diseños junto con piezas de la colección Sixteen Stone de Jean Schlumberger by Tiffany.

Estas colecciones rinden homenaje a la herencia artesanal de la Casa. La campaña protagonizada por la actriz y embajadora de Tiffany & Co., Zhang Ziyi y la modelo Abby Champion, fue capturada por Carlin Jacobs y diseñada por Katie Burnett en un elegante entorno de ensueño de nubes y cielos abiertos. Se presenta en una serie de cortometrajes que rinden homenaje tanto a la herencia histórica como a la evolución de Bird on a Rock.

Dividida en tres capítulos, la narrativa inicia con la fascinación de la Casa por las aves; continúa con la recreación del instante en que Jean Schlumberger, inspirado por el hallazgo de un ave poco común, convirtió la maravilla en diseño; y termina con el recorrido de Bird on a Rock, y cómo pasó de ser un broche excepcional, a consolidarse como un ícono cultural atemporal.

La colección estará disponible a partir del 2 de septiembre en tiendas seleccionadas de Tiffany & Co. a nivel global, coincidiendo con la nueva campaña en canales impresos y digitales. En México, estará disponible en la flagship store de Masaryk en Polanco.