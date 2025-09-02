El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson

Dwayne “La Roca” Johnson apareció acompañado de la actriz Emily Blunt, con una imagen completamente diferente durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.

El actor, conocido por su imponente físico y sus personajes en películas de acción, se dejó ver con una figura más delgada, resultado de la transformación física a la que se sometió para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Keer en la película dirigida por Benny Safdie.

Su presencia en el estreno de la película fue uno de los momentos más comentados en Venecia, ya que el cambio de su apariencia fue evidente por la drástica reducción de peso y masa muscular que incluso generó debate en redes sociales.

El actor reconoció que este proyecto lo llevó a explorar nuevas facetas artísticas, además de enfrentarse a emociones que había evitado en el pasado.

La película que protagoniza encarna a Mark Keer, una leyenda de la UFC y las artes marciales mixtas que enfrentó una dura batalla contra la adicción a medicamentos recetados. La actriz Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, exesposa de Keer. En tanto, la cinta explora la faceta deportiva del protagonista como los aspectos de su vida. Su estreno está programado para el 3 de octubre.

