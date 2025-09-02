Suscríbete
Entretenimiento

El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson

El actor estrenó The Smashing Machine en el Festival de Cine de Venecia

September 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
dwayne-la-roca-venecia.jpeg

Dwayne “La Roca” Johnson apareció acompañado de la actriz Emily Blunt, con una imagen completamente diferente durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.

El actor, conocido por su imponente físico y sus personajes en películas de acción, se dejó ver con una figura más delgada, resultado de la transformación física a la que se sometió para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Keer en la película dirigida por Benny Safdie.

Su presencia en el estreno de la película fue uno de los momentos más comentados en Venecia, ya que el cambio de su apariencia fue evidente por la drástica reducción de peso y masa muscular que incluso generó debate en redes sociales.

dwayne-la-roca.jpeg

El actor reconoció que este proyecto lo llevó a explorar nuevas facetas artísticas, además de enfrentarse a emociones que había evitado en el pasado.

La película que protagoniza encarna a Mark Keer, una leyenda de la UFC y las artes marciales mixtas que enfrentó una dura batalla contra la adicción a medicamentos recetados. La actriz Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, exesposa de Keer. En tanto, la cinta explora la faceta deportiva del protagonista como los aspectos de su vida. Su estreno está programado para el 3 de octubre.

Dwayne Johnson Festival de Cine de Venecia
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
dr-simi-pelicula.jpg
Entretenimiento
Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
antonio-de-la-rua-shakirajpg
Entretenimiento
Antonio de la Rúa, ex de Shakira asiste a su concierto en México y reavivan rumores de romance
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgna-rodriguez-venecia.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en Venecia
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
La actriz contó que casi pierde la vida mientras buceaba
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Heming, Bruce Willis.jpg
Entretenimiento
Emma Heming, esposa de Bruce Willis responde a críticas por revelar que ya no vive con el actor
La modelo y actriz tomó la decisión de que su esposo viva en otra casa debido a la demencia frontotemporal que padece
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce rompen un récord
Entretenimiento
Taylor Swift rompe un nuevo récord Guinness con Travis Kelce
La reina de los récords ahora sorprende con uno que nadie veía venir. Más allá de la música, la cantante continúa siendo un fenómeno mundial
August 31, 2025
 · 
Tania Franco
NG-41.jpg
Entretenimiento
Nora González presenta “Corrido de Chihuahua”, parte de su nuevo álbum "#RANCHICAN”
Después de dos años de creación, inspiración y muchas canciones escritas entre risas, lágrimas y unos cuantos memes guardados, llega "#RANCHICAN”, el nuevo álbum de Nora González
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
julia-roberts-venecia-pelicula.jpeg
Entretenimiento
Julia Roberts defiende su película “After de Hunt” en el Festival de Venecia
La actriz volvió a la actuación con esta cinta que fue ovacionada durante seis minutos en el Festival de Cine de Venecia
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez