Esposo de Claudia Martín habla de la diferencia de edad que existe entre ellos y de su boda religiosa

El actor, quien es ocho años menor que su esposa, la actriz Claudia Martín, rompió el silencio sobre las críticas que ha recibido su relación.

Tras haber celebrado su boda, viven muy felices e ilusionados por la dulce espera de su primer hijo, sin embargo, han enfrentado críticas a su matrimonio por la diferencia de edad entre ambos, ya que ella tiene 36 años y él 27.

En una entrevista, Carlos Said hizo frente a los comentarios sobre la diferencia de edad y expresó, “nos llevamos 8 años. La verdad, yo no siento una diferencia de edad. De hecho, creo que la gente le dio más importancia que nosotros...”, dijo el intérprete en declaraciones retomadas por el programa televisivo ¡Sálvese Quien Pueda!.

En este sentido, defendió su relación con Claudia Martín, y aseguró que la edad es solo un número. “Yo desde muy niño siempre preferí llevarme con gente mucho mayor que yo. En el amor no hay edad”.

Por otro lado, tras haber celebrado su enlace civil, los famosos están listos para llevar a cabo su boda religiosa rodeados de sus seres queridos. “La religiosa ya viene, sí se va a llevar a cabo, nada más en momentos de que se acaben todos los viajes que ya compramos y ya tenemos programados”.

“Checar también el tema del trabajo, primero el bebé y yo creo que después del nacimiento del bebé y que todos estemos bien con los calendarios, ya será la boda religiosa”, concluyó el actor.