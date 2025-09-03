Tom Holland se sincera sobre los trastornos que padece

Tom Holland rompió el silencio y habló abiertamente de los trastornos que padece y cómo impactan en su vida diaria. Conocido por su papel como “Spider-Man” en una entrevista con IGN, Holland dijo que estos trastornos han sido un desafío que ha marcado su forma de trabajar y relacionarse con su entorno profesional, sin embargo, lejos de ser un obstáculo, han influido de manera significativa en su vida.

Tom explicó “Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”.

La dislexia le ha dificultado el aprendizaje tradicional, especialmente en lo que respecta a la lectura, sin embargo, el actor ha aprendido a desarrollar su creatividad. “Cualquier forma en que puedas, ya seas joven o adulto, interactuar con algo que te impuse a ser creativo, a pensar de manera innovadora, simplemente promueve una creatividad sana”, precisó.

Por otro lado, el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), afecta aspectos como la atención y la memoria, pero ha impulsado a canalizar su energía de manera creativa, por lo que Holland ha aprendido a usar esa hiperactividad para llevar su creatividad a nuevos niveles.

De manera que, Holland dejó en claro que la creatividad y el juego son herramientas clave para afrontar los desafíos.