Suscríbete
Entretenimiento

Tom Holland se sincera sobre los trastornos que padece

El famoso actor dijo que vive con TDAH y dislexia que le fueron diagnosticados

September 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-superman.jpg

Getty

Tom Holland rompió el silencio y habló abiertamente de los trastornos que padece y cómo impactan en su vida diaria. Conocido por su papel como “Spider-Man” en una entrevista con IGN, Holland dijo que estos trastornos han sido un desafío que ha marcado su forma de trabajar y relacionarse con su entorno profesional, sin embargo, lejos de ser un obstáculo, han influido de manera significativa en su vida.

Tom explicó “Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”.

La dislexia le ha dificultado el aprendizaje tradicional, especialmente en lo que respecta a la lectura, sin embargo, el actor ha aprendido a desarrollar su creatividad. “Cualquier forma en que puedas, ya seas joven o adulto, interactuar con algo que te impuse a ser creativo, a pensar de manera innovadora, simplemente promueve una creatividad sana”, precisó.

Por otro lado, el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), afecta aspectos como la atención y la memoria, pero ha impulsado a canalizar su energía de manera creativa, por lo que Holland ha aprendido a usar esa hiperactividad para llevar su creatividad a nuevos niveles.

De manera que, Holland dejó en claro que la creatividad y el juego son herramientas clave para afrontar los desafíos.

Tom Holland
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
the-smashing-machine-.jpg
Entretenimiento
De qué trata “The Smashing Machine” la nueva película que perfila a Dwayne Johnson al Oscar
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-su-hija-y-nodal.jpg
Entretenimiento
Cazzu revela incómodo momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dwayne-la-roca-venecia.jpeg
Entretenimiento
El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chloe-grace-moretz-kate-harrison.jpeg
Entretenimiento
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dr-simi-pelicula.jpg
Entretenimiento
Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi
Salió a la luz el primer avance oficial de la cinta animada
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal
El hijo de Pepe Aguilar filtró supuesto chat con el esposo de Ángela Aguilar
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
antonio-de-la-rua-shakirajpg
Entretenimiento
Antonio de la Rúa, ex de Shakira asiste a su concierto en México y reavivan rumores de romance
El empresario argentino fue captado en el último show de la intérprete en México
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgna-rodriguez-venecia.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en Venecia
Tras anunciar su compromiso, la modelo apareció públicamente en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
La actriz contó que casi pierde la vida mientras buceaba
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez