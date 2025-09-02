Suscríbete
Entretenimiento

De qué trata “The Smashing Machine” la nueva película que perfila a Dwayne Johnson al Oscar

El actor conocido como “La Roca” ha estrenado en Venecia su película dirigida por BennySafdie en la que se sumerge en el papel de luchador y artista marcial mixto, Mark Kerr

September 02, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
the-smashing-machine-.jpg

Dwayne Johnson sorprendió al mundo del cine con un giro inesperado en su carrera lejos de las comedias familiares y las películas de acción en las que ha participado. Ahora, el actor presentó en el Festival de Cine de Venecia “The Smashing Machine”, la película que ya lo ha colocado en la conversación de los futuros nominados al Oscar.

El director artístico del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, calificó como “absolutamente asombroso”, el trabajo de Dwayne y sugirió que tanto Johnson como su compañera de reparto Emily Blunt podrían estar entre los nominados el próximo año.

Durante el estreno mundial este lunes, “La Roca”, expresó, “durante mucho tiempo he querido esto. La parte de la transformación era algo que realmente tenía muchas ganas de hacer. He tenido la suerte de tener la carrera que he tenido y hacer las películas que he hecho, pero había una voz dentro de mí, esa pequeña voz que decía, ¿y si puedo hacer más?”.

La cinta “The Smashing Machine”, recibió una ovación de pie de 15 minutos que conmovió al actor. La cinta está inspirada en hechos reales, cuenta la historia trágica que dejó una huella dolorosa en el mundo de la UFC y de las artes marciales mixtas. “La Roca”, da vida a un personaje que fue una estrella en el mundo de las luchas y las peleas.

La historia del peleador de la UFC Mark Kerr, tomó un giro oscuro que terminó en tragedia.

Dwayne Johnson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
dwayne-la-roca-venecia.jpeg
Entretenimiento
El impactante cambio físico de Dwayne “La Roca” Johnson
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chloe-grace-moretz-kate-harrison.jpeg
Entretenimiento
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras siete años juntas
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dr-simi-pelicula.jpg
Entretenimiento
Lanzan primer vistazo de la película del Dr. Simi
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar intercambia insultos con Christian Nodal
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
antonio-de-la-rua-shakirajpg
Entretenimiento
Antonio de la Rúa, ex de Shakira asiste a su concierto en México y reavivan rumores de romance
El empresario argentino fue captado en el último show de la intérprete en México
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
georgna-rodriguez-venecia.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez presume su anillo de compromiso en Venecia
Tras anunciar su compromiso, la modelo apareció públicamente en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo-casi-muere-en-el-mar.jpg
Entretenimiento
Kate del Castillo revela que casi muere en el mar
La actriz contó que casi pierde la vida mientras buceaba
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Emma Heming, Bruce Willis.jpg
Entretenimiento
Emma Heming, esposa de Bruce Willis responde a críticas por revelar que ya no vive con el actor
La modelo y actriz tomó la decisión de que su esposo viva en otra casa debido a la demencia frontotemporal que padece
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce rompen un récord
Entretenimiento
Taylor Swift rompe un nuevo récord Guinness con Travis Kelce
La reina de los récords ahora sorprende con uno que nadie veía venir. Más allá de la música, la cantante continúa siendo un fenómeno mundial
August 31, 2025
 · 
Tania Franco