De qué trata “The Smashing Machine” la nueva película que perfila a Dwayne Johnson al Oscar

Dwayne Johnson sorprendió al mundo del cine con un giro inesperado en su carrera lejos de las comedias familiares y las películas de acción en las que ha participado. Ahora, el actor presentó en el Festival de Cine de Venecia “The Smashing Machine”, la película que ya lo ha colocado en la conversación de los futuros nominados al Oscar.

El director artístico del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, calificó como “absolutamente asombroso”, el trabajo de Dwayne y sugirió que tanto Johnson como su compañera de reparto Emily Blunt podrían estar entre los nominados el próximo año.

Durante el estreno mundial este lunes, “La Roca”, expresó, “durante mucho tiempo he querido esto. La parte de la transformación era algo que realmente tenía muchas ganas de hacer. He tenido la suerte de tener la carrera que he tenido y hacer las películas que he hecho, pero había una voz dentro de mí, esa pequeña voz que decía, ¿y si puedo hacer más?”.

La cinta “The Smashing Machine”, recibió una ovación de pie de 15 minutos que conmovió al actor. La cinta está inspirada en hechos reales, cuenta la historia trágica que dejó una huella dolorosa en el mundo de la UFC y de las artes marciales mixtas. “La Roca”, da vida a un personaje que fue una estrella en el mundo de las luchas y las peleas.

La historia del peleador de la UFC Mark Kerr, tomó un giro oscuro que terminó en tragedia.