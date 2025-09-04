Suscríbete
Los momentos más virales en la kiss cam de los conciertos de Coldplay

¡De una infidelidad al descubierto a un momento que llevó a la las lágrimas! Este ranking te recordará los sucesos más inolvidables del concierto de Coldplay

September 04, 2025 • 
Tania Franco
Coldplay Kiss Cam

Coldplay es una de las agrupaciones musicales más famosas de todos los tiempos, generando un impacto aún mayor con su última gira, donde utilizan el concepto de kiss cam para grabar a personalidades de la audiencia y crear un momento donde Chris Martin canta de manera espontánea hacia ellos.

Estos videos se han vuelto virales en las redes sociales y queremos hacer una recopilación de los momento virales de la kiss cam en los conciertos de Coldplay:

1. Andy Byron y Kristin Cabot

Lo que parecía ser una noche inolvidable en un concierto de Coldplay terminó en una tormenta mediática para la empresa tecnológica Astronomer. Andy Byron, su CEO, fue captado junto a la empleada Kristin Cabot, una infidelidad que terminó en que ambos dejaran sus puestos en la empresa. El video se volvió viral en cuestión de horas.

2. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Durante el concierto de Coldplay, Chris Martin llamó a Lionel Messi ‘el deportista número uno de todos los tiempos’. En uno de los momentos más emblemáticos del show, Antonela Roccuzzo y su familia compartieron una experiencia especial junto al futbolista argentino.

3. Céline Dion

¡Un momento emotivo! No todo es acerca de Andy Byron, cómo olvidar cuando Céline Dion sorprendió al público durante el concierto de Coldplay en Las Vegas con una aparición inolvidable en el Allegiant Stadium. La cantante se conmovió por la increíble ovación del público.

4. Ralph Macchio

Un momento cómico, donde el vocalista de Coldplay le cantó que le daría una paliza después del show, haciendo alusión a su papel icónico en Karate Kid. El concierto fue en Wembley y Ralph Macchio tuvo un recibimiento inolvidable, rodeado de 90 mil personas, su familia y una energía inolvidable.

Sin duda, el concierto de Coldplay nos ha regalado momentos inolvidables que nos llevan de la risa, al llanto e incluso a la polémica. Pero entre infidelidades y estrellas, esta banda está formando un legado que vivirá por siempre.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
