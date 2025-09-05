Suscríbete
Harry Styles y Zöe Kravitz alimentan rumores de romance tras ser captados tomados de la mano

Recientes imágenes avivan rumores sobre un supuesto romance entre la actriz y el cantante

September 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Según TMZ, fuentes cercanas a la situación, aseguraron que Zöe Kravitz y Harry Styles mantienen una relación de tipo “amigos con beneficios” sin compromiso entre ambos.

La pareja ha optado por evitar etiquetas de su relación y continuar su vínculo bajo un esquema casual. Personas cercas precisaron que “no consideran su relación como algo serio”, y que “buscan mantenerlo divertido por ahora”.

Estas declaraciones surgen después de que el ex integrante de One Direction y la actriz fueran vistos en varias ocasiones muy cercanos, tanto en Europa como en Estados Unidos.

TMZ informó que ninguno de los dos famosos han comentado sobre el carácter de su relación sin embargo, las fuentes aseguran al portal que “están pasando el rato y no hay nada definitivo”.

Los rumores sobre un posible romance se intensificaron debido a una grabación publicada en redes sociales, en la cual se ve a la pareja caminando tomada del brazo en Roma, Italia.

Después, Prople difundió fotos donde la pareja aparece de nuevo, esta vez tomada de la mano en Brooklyn, Nueva York. Testigos relataron que el recorrido sucedió durante el día y que ambos intercambiaron muestras de cariño sin ocultarse.

Además, ambos fueron vistos besándose en un establecimiento de Londres, momentos después de un evento promocional para la nueva película de la estrella de Hollywood.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
