Suscríbete
Entretenimiento

Yuri revela que Manuel Mijares fue operado, “empezaron a salir cosas raras en el cuerpo”

La cantante habló de la operación a la que su amigo tuvo que someterse tras bajar de peso

September 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
yuri-mijares-salud.jpg

Instagram

Manuel Mijares sí estuvo en el hospital, así lo dio a conocer la famosa cantante Yuri, luego de que el cantante desmintiera a través de un comunicado que su vida haya estado en riesgo por un preinfarto.

Yuri contó que su amigo tuvo que ser operado tras bajar de peso, y aseguró que se encuentra bien de salud. “Él está bien. Lo que pasa es que sí tenía que hacerse una operación... no la jarocha.. relájense”, dijo con su característico sentido del humor.

La intérprete explicó que la operación a la que se sometió Mijares no fue de riesgo, y que hace unos días tuvo comunicación con el ex de Lucero.

“Nada grave. Hace dos días hablé con él, y me dijo que está súper bien”.

Yuri dijo que los problemas de salud de Mijares surgieron a raíz de su pérdida de peso. “Es que como bajó de peso, ahí empezaron como a que salir unas cosas raras en el cuerpo y ya, se las quitaron”, dijo.

Sin dar más detalles, concluyó, “no se preocupen, ya le han puesto dos infartos... lo que pasa es que está muy viejito”.

Con estas declaraciones, Yuri tranquilizó a los fans del “Soldado del amor”, que se habían preocupado tras difundirse una supuesta hospitalización de emergencia.

Yuri Manuel Mijares
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Taylor Swift
Entretenimiento
¿Taylor Swift estaría por confirmar su presentación en el medio tiempo del Super Bowl?
September 03, 2025
 · 
Tania Franco
lady-gaga-tim-burton.jpg
Entretenimiento
Lady Gaga y Tim Burton estrenan video de la canción “The Dead Dance” grabado en Xochimilco
September 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
merlina-serie-segunda-parte-segunda-temporada.jpeg
Entretenimiento
Lady Gaga aparece en la parte 2 de la segunda temporada de Merlina en Netflix
September 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-carlos-said-criticas-diferencia-de-edad-boda-religiosa.jpeg
Entretenimiento
Esposo de Claudia Martín habla de la diferencia de edad que existe entre ellos y de su boda religiosa
September 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
gerard-depardieu-charlotte-arnould.jpg
Entretenimiento
Gérard Depardieu será juzgado por violar a la actriz Charlotte Arnould
El actor francés fue puesto a disposición del Tribunal Penal Departamental de París por cargos de violación y agresión sexual contra la actriz
September 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
manuel-mijares-hospitalizado.jpg
Entretenimiento
La verdad de la hospitalización de Manuel Mijares
A través de un comunicado, el equipo del cantante aclaró los rumores sobre su salud
September 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-superman.jpg
Entretenimiento
Tom Holland se sincera sobre los trastornos que padece
El famoso actor dijo que vive con TDAH y dislexia que le fueron diagnosticados
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sydney-sweeney-scooter-romance
Entretenimiento
Confirman que Sydney Sweeney y Scooter Braun están saliendo
El romance entre la actriz de “Euphoria” y el polémico ejecutivo musical ha tomado por sorpresa a los internautas
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Amanda Seyfried en el Festival de Venecia
Entretenimiento
Amanda Seyfried rompe en llanto con ovación de 15 minutos en el Festival de Venecia
La actriz estadounidense fue aclamada por su papel en The Testament of Ann Lee, recibiendo uno de los momentos más emotivos de la edición 2025
September 02, 2025
 · 
Tania Franco