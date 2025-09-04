Yuri revela que Manuel Mijares fue operado, “empezaron a salir cosas raras en el cuerpo”

Manuel Mijares sí estuvo en el hospital, así lo dio a conocer la famosa cantante Yuri, luego de que el cantante desmintiera a través de un comunicado que su vida haya estado en riesgo por un preinfarto.

Yuri contó que su amigo tuvo que ser operado tras bajar de peso, y aseguró que se encuentra bien de salud. “Él está bien. Lo que pasa es que sí tenía que hacerse una operación... no la jarocha.. relájense”, dijo con su característico sentido del humor.

La intérprete explicó que la operación a la que se sometió Mijares no fue de riesgo, y que hace unos días tuvo comunicación con el ex de Lucero.

“Nada grave. Hace dos días hablé con él, y me dijo que está súper bien”.

Yuri dijo que los problemas de salud de Mijares surgieron a raíz de su pérdida de peso. “Es que como bajó de peso, ahí empezaron como a que salir unas cosas raras en el cuerpo y ya, se las quitaron”, dijo.

Sin dar más detalles, concluyó, “no se preocupen, ya le han puesto dos infartos... lo que pasa es que está muy viejito”.

Con estas declaraciones, Yuri tranquilizó a los fans del “Soldado del amor”, que se habían preocupado tras difundirse una supuesta hospitalización de emergencia.

