Realeza

El sorprendente cambio de look de Kate Middleton y la controversia en redes sociales por su nueva apariencia

La Princesa de Gales reapareció con un cambio de imagen que desató comentarios encontrados en redes sociales... ¿por qué dicen que la hace ver mayor?

September 04, 2025 • 
Tania Franco
Kate Middleton

Cada aparición de Kate Middleton genera titulares, y esta vez no fue la excepción. La Princesa de Gales lució un look renovado con un tono de cabello más claro y un estilo más sobrio que rápidamente desató debate en redes sociales. Mientras algunos celebran su elegancia y naturalidad, otros señalan que el cambio de color y volumen en su melena la hacen ver mayor.

En su más reciente aparición junto al príncipe William, Kate apostó por un peinado de ondas sueltas con un rubio más intenso y un blazer de tweed en tonos tierra. Aunque se mantiene fiel a su sello clásico, el contraste con sus looks anteriores —más luminosos y juveniles— fue evidente, generando reacciones inmediatas en Instagram.

Lo que dicen las redes:

  • “Se ve más grande con ese tono”.
  • “Demasiadas extensiones para su cara”.
  • “Castaño se le ve mejor, el rubio le aumenta años”.

Este tipo de opiniones evidencian cómo un simple cambio de color puede transformar la percepción pública de una figura tan seguida como Kate.

El simbolismo detrás del cambio

Más allá de la crítica, estilistas apuntan que el rubio más claro puede responder a un deseo de proyectar sobriedad y formalidad en un momento clave para su papel dentro de la familia real. Aun así, la Princesa de Gales sigue fiel a su estilo elegante y clásico, adaptándolo a cada etapa personal y pública que atraviesa.

El nuevo look de Kate Middleton

WPA Pool/Getty Images

El nuevo look de Kate Middleton confirma que cada detalle en su imagen es analizado al milímetro. Ya sea que algunos lo consideren un acierto o que otros lo vean como un cambio que suma años, lo cierto es que su estilo continúa marcando tendencia y conversación en todo el mundo.

Kate Middleton Princesa de Gales
