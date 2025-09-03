¿Taylor Swift estaría por confirmar su presentación en el medio tiempo del Super Bowl?

La mañana de este miércoles, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, encendió rumores y esperanzas en torno al halftime show del Super Bowl 2026 durante una entrevista en el programa TODAY Show.

Cuando se le preguntó directamente si Taylor Swift había sido invitada a presentarse este año en el espectáculo de medio tiempo, Goodell respondió:

Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Es un talento muy, muy especial y, por supuesto, sería bienvenida en cualquier momento. Roger Goodell.

Aunque evitó dar una confirmación oficial, los presentadores le insistieron al comisionado en dar una respuesta más concreta, le cuestionaron si había una posibilidad real, a lo que él respondió:

Es un tal vez... Roger Goodell.

La entrevista tomó un giro divertido cuando le preguntaron si era fan de la intérprete de The Eras Tour. Con una sonrisa, Goodell respondió sin dudarlo:

Definitivamente soy un Swiftie. Roger Goodell.

Las declaraciones del comisionado no hacen más que alimentar los rumores sobre si Taylor Swift será la estrella del halftime show este año. Con la fiebre swiftie que se encedió aún más con su compromiso con Travis Kelce y el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

