Natalia Jiménez aconseja a Cazzu sobre su situación con Christian Nodal

Luego de que la argentina revelara las trabas legales que enfrenta con el padre de su hija, la cantante hizo unas declaraciones

September 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La rapera confesó en el pódcast Se Regalan Dudas que fue intimidada por el equipo legal de su expareja al intentar obtener permisos de viaje para su hija Inti.

La artista recordó que el abogado del padre de su hija le advirtió que su cliente, “está totalmente enterado de que cuando quiera ese permiso lo puede revocar”. Con la mirada, el representante legal le dejó claro a Cazzu, “tenemos el control sobre vos y tu hija”.

Cazzu dijo que esa situación la hicieron sentir con temor por lo que tomó la decisión de no pelear legalmente. “Elijo no pelear la batalla. Me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a mi carrera”, dijo.

Las declaraciones de Cazzu no pasaron desapercibidas y la cantante española Natalia Jiménez, reaccionó públicamente y le recomendó a la rapera no ceder ante esa presión.

“Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, con todo el entendimiento de ser cantante y mamá, sí le recomendaría que, si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados”, expresó.

La intérprete agregó, “no puedes dejar que un hombre te diga a dónde sí y a dónde no puedes viajar con tu hija. Tú la pariste”.

Natalia se sintió con la libertad de hacer estas declaraciones debido a que ella enfrenta una batalla legal con su exesposo Daniel Trueba, desde hace tres años por la custodia de su hija.

La española reveló que, tras su separación fue acusada por su ex de supuestos problemas de adicciones y de no estar apta para cuidar a la menor. “Me difamó, dijo que yo era bipolar, alcohólica y drogadicta, y al final lo que se demostró fue todo lo contrario”, relató.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
