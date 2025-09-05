¿Quién se casa en 2026? Las celebridades que llevarán su amor al altar

El 2026 ya se perfila como un año inolvidable en el mundo de las celebridades, con rumores y expectativas sobre bodas que reunirán a las estrellas más queridas del planeta. Estas son las parejas que podrían decir “sí, acepto” y marcar tendencia con enlaces que darán la vuelta al mundo.

1. Taylor Swift y Travis Kelce

La superestrella del pop y el campeón de la NFL han llevado su romance de los estadios a los reflectores de Hollywood. Su boda sería un verdadero fenómeno cultural, reuniendo a fanáticos de la música y del deporte en un mismo altar.

2. Selena Gomez y Benny Blanco

La cantante y actriz ha encontrado estabilidad y complicidad con el productor musical. Su relación, llena de autenticidad, es de las más comentadas del momento. Una boda entre ellos representaría el triunfo del amor genuino en la industria.

3. Tom Holland y Zendaya

El romance que nació en el set de Spider-Man sigue conquistando corazones. Holland y Zendaya son la pareja favorita de Hollywood, y su boda se perfila como una de las más glamorosas y cinematográficas del 2026.

4. Dua Lipa y Callum Turner

La cantante británica y el actor de cine han sorprendido al público con una relación llena de estilo y complicidad. Una ceremonia de boda entre ambos sería tan elegante y vanguardista como sus apariciones en la alfombra roja.

5. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Tras años de relación y una familia consolidada, los rumores sobre una boda entre el astro del fútbol y la modelo española no dejan de sonar. El 2026 podría ser el año en que sellen oficialmente su historia de amor.

6. Halsey y Avan Jogia

La cantante y el actor han captado miradas con su química en eventos internacionales. Su enlace sería un soplo de frescura alternativo, rompiendo moldes y aportando diversidad a la lista de bodas más esperadas.

Todas estas posibles bodas representan más que un enlace: son auténticos fenómenos culturales que marcarán tendencias, portadas y conversaciones globales.

Lo cierto es que, si estos planes llegan al altar, estaremos ante un año histórico en el espectáculo, donde el amor brillará tanto como las estrellas que lo protagonizan.