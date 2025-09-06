Suscríbete
Karol G estará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

La intérprete colombiana promete protagonizar un show histórico que cambiará la forma de vivir el Halftime

September 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
karol-g-nfl.jpg

Karol G, la cantante del género urbano del momento ha roto barreras en la industria musical para convertirse en una artista referente en la música latina.

La esperada actuación de Karol G ha sorprendido a fans y a seguidores del futbol americano, ya que se trata de un espectáculo inédito.

Fue el 14 de agosto cuando Karol G anunció que será la estrella del Halftime Show de la NFL en Brasil, en el partido de la Semana 1 entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

El gran momento será este viernes 5 de septiembre de 2025 en São Paulo a través de Youtube, donde millones de personas de todo el mundo tendrán acceso directo a la presentación de Karol G.

La liga busca acercarse a nuevas audiencias y al mismo tiempo darle visibilidad a una de las grandes artistas intérprete de éxitos como “Provenza”.

“Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por Youtube”, dijo la “Bichota” a través de un comunicado de prensa en el que destacó la felicidad que siente de ser parte de este hecho histórico. “Es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
