Ben Affleck, tras su divorcio de Jennifer Lopez, recibe una feliz noticia que le cambiará la vida

Jennifer Affleck, estrella del reality show ‘The Secret Lives of Mormon Wives’, está embarazada de su tercer bebé con su esposo Zac Affleck, primo del famoso actor, Ben Affleck.

La pareja tiene un bebé de 19 meses llamado Luca, y una niña de 3 años, Nora, quienes están emocionados por la llegada del nuevo bebé, según dijo Jennifer Affleck a la revista People: “Nora estaba esperando tener una hermanita, ¡y puedo decir que realmente quiere que sea una niña!”.

“Tengo la sensación de que es una niña. He soñado con esta pequeña niña durante un tiempo y realmente creo que es ella la que estoy esperando”. Sin embargo, la pareja declaró que decidieron esperar al momento del parto para conocer el sexo del bebé.

¿Quién es Jennifer Affleck?

Según detalla People, su nombre completo es Jennifer Lynn Affleck, tal como la exesposa de Ben Affleck, cuyo nombre completo es Jennifer Lynn Lopez.

Se casó con Zac Affleck en junio de 2019, quien es hijo de Dave Affleck, primo hermano de Ben y Casey Affleck.

Jennifer Affleck es conocida por su participación en el reality show ‘The Secret Lives of Mormon Wives’ de Hulu, el cual se estrenó en septiembre pasado y por el que la familia ha recibido toda clase de comentarios.

“La primera temporada tuvo un efecto no solo en mi matrimonio, sino también en mi salud mental. Hubo muchos días oscuros. Hay mucho más en nuestra historia de lo que la gente cree”, dijo la joven a People.

La pareja se está preparando para la segunda temporada de este show que debutará en mayo de este año.

Jennifer creció en una familia numerosa en la que sus padres acogían a niños y también criaban a sus tres hijos biológicos, por lo que ella siempre soñó con formar su propia familia a lo grande.

“Como crecí con muchos niños de acogida, siempre soñé con tener una familia numerosa, y ver que ese sueño se hace realidad es emocionante y gratificante. Puede resultar abrumador pensar en criar a tres bebés mientras sigo mi carrera, pero quiero mostrarles a las mujeres y a las madres que pueden lograr todo lo que se propongan, sin importar lo poco realista que parezca”.

La “nueva” Jenny from the Block

El año pasado, la joven de 25 años causó revuelo cuando se autodenominó “La nueva Jenny from the Block”.

Jennifer Affleck compartió un video en el que muestra su cambio de look con nuevas extensiones en el cabello, mientras suena la famosa canción de JLo de 2002, ‘Jenny from the Block’.