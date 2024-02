Cabaret, el musical llega en marzo al Teatro de los Insurgentes

El Kit Kat Club llega a la Ciudad de México con el próximo estreno del musical, Cabaret.

Cabaret, un musical esperado

De la mano de Irene Azuela en el papel de Emcee e Ilse Salas como Sally Bowles, el gran espectáculo musical y clásico del teatro llega a la capital del país con una puesta completamente renovada.

Las grandes apuestas del Teatro de los Insurgentes

Cómo sucedió recientemente con la puesta Mamma Mia, la llegada de Cabaret al teatro de los Insurgentes, en la ciudad de México, promete sorprender a los espectadores y amantes del teatro con una propuesta completamente nueva en el que la sala principal del recinto, ubicado al sur de la ciudad, se transforme en el Kit Kat Club.

La última producción de Tina Galindo

De la mano de Daniela Romo, actriz y cantante que en años recientes, protagonizó Hello Dolly también desde el Teatro de los Insurgentes y junto a Claudio Carrera, reconocido productor, Cabaret es la última producción en la que Tina Galindo, reconocida productora y promotora del teatro en México, estuvo involucrada antes de su fallecimiento el pasado 29 de enero.

Ilse e Irene, dos grandes juntas

Entre los muchos nombres que actualmente destacan como los grandes del teatro en México, sin duda alguna, podemos hablar de Ilse, Salas e Irene Azuela, a quienes finalmente veremos compartir escenario en esta nueva puesta.

Goodbye to Berlin

La obra del inglés Christopher Isherwood, “Goodbye to Berlin”, fue la inspiración para presentar “I am a Camera”, obra de teatro de John van Druten, de la cual se derivó el musical estrenado en 1966 en Broadway, para más tarde llegar a la pantalla grande en su adaptación cinematográfica de 1972, bajo la dirección de Bob Fosse, a quien también recordamos por éxitos como “Sweet Charity” de 1969 y “All that Jazz” de 1979.

¿Cuándo y dónde?

Finalmente, será en el próximo mes de marzo del 2024, cuando el musical cabaret llegue a la ciudad de México, específicamente al teatro de los Insurgentes, de la mano de Irene, Azuela, Ilse Salas y un gran elenco.