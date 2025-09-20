Suscríbete
Camila Sodi publicará un libro inspirado en su madre

La actriz escribió un sensible texto tras el sensible fallecimiento de Ernestina Sodi

September 19, 2025 
Diana Laura Sánchez
Camila Sodi

Camila Sodi anunció que lanzará un libro que escribió tras la muerte de su mamá, quien murió hace casi un año.

La actriz sigue atravesando un proceso de duelo que la llevó a compartir su testimonio a través de un libro. Camila anunció en su cuenta de Instagram que próximamente estará a la venta el libro que se titula “El pequeño libro del duelo”.

La obra se lanzará un día antes del primer aniversario luctuoso de la escritora, quien en vida escribió más de 5 títulos, entre ellos, Líbranos del mal, en el que plasmó su experiencia tras el secuestro que vivió junto a su hermana Laura Zapata.

A modo de homenaje, la actriz plasmó sus sentimientos en un libro con el que hace su debut como escritora, junto al grupo editorial Penguin Random House.

Cabe mencionar que primero estará disponible la versión digital y que a partir del 11 de noviembre el público podrá adquirir la versión física.

Para Camila Sodi la intención del libro es compartir su testimonio y que este ayude a otras personas que estén atravesando por el duelo de la pérdida de un ser querido tan valioso. “Es un proyecto muy íntimo y significativo para mí. Quiero que acompañe, sostenga y sirva de luz en los momentos más oscuros”, explicó.

La famosa añadió la razón por la que decidió dar este importante paso, “Hoy abro una parte muy íntima de mí: escribí un libro sobre el duelo. Siento profunda gratitud y vulnerabilidad poder por fin compartirlo, sale en noviembre”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
