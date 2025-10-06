Suscríbete
Cirque du Soleil JOYÀ, el primer espectáculo residente de la compañía en Latinoamérica inicia su 12ª temporada

En el corazón de la selva de la Riviera Maya, un universo mágico vuelve a desplegarse

October 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Desde su estreno, JOYÀ redefinió la manera en que entendemos el entretenimiento en México: no solo como espectáculo, sino como un viaje completamente inmersivo. Cada temporada ha sido un capítulo distinto de esta travesía, y hoy, con la llegada de este nuevo ciclo, el show se viste de gala para presentar escenas reinventadas, vestuarios deslumbrantes y una narrativa más profunda, que resalta los valores de resiliencia, amistad y descubrimiento.

Escenas renovadas que marcan un nuevo comienzo

En esta temporada, dos de los actos más emblemáticos de JOYÀ renacen con mayor fuerza visual y emocional:

Epik, la icónica escena pirata, ahora incluye un espectacular flying pole act a cargo de Emmanuel García, un acróbata aéreo de talla mundial con más de 14 años de experiencia internacional. En esta nueva versión, Joyà ya no está sola en su travesía: la narrativa se expande con la incorporación de un personaje que la acompaña en lo desconocido, reforzando los valores de resiliencia y amistad. La coreografía ha sido rediseñada para potenciar este arco narrativo, logrando un acto más emotivo e impactante.

Magentik, el vibrante número de hoop diving, se eleva con vestuarios, maquillaje, iluminación y aparatos renovados. Lo más destacado es un impresionante salto de cinco aros que cierra el acto con un final electrizante, provocando ovaciones y asombro en cada función.

En conjunto, estas actualizaciones marcan un nuevo inicio emocionante para la 12ª temporada y reafirman el compromiso de JOYÀ de evolucionar artísticamente sin perder su esencia: una experiencia inmersiva y única en el mundo, pensada tanto para familias como para viajeros internacionales, con opciones de acceso VIP, tiempos de espera reducidos y un servicio de lujo en cada detalle.

Un lujo en evolución

Como parte de esta nueva etapa, JOYÀ presenta un rediseño en su propuesta de valor que responde positivamente a un mercado en constante cambio y amplia los beneficios de acceso para las familias a través de un ajuste tarifario en algunas de sus categorías.

JOYÀ mantiene intacta su esencia de exclusividad y consolida el show como una experiencia multigeneracional que une sofisticación, cercanía y el sello único de Cirque du Soleil.

Con esta 12ª temporada, VidantaWorld reafirma su promesa: crear recuerdos inolvidables dentro de un marco de lujo absoluto, como lo es JOYÀ, donde cada detalle ha sido concebido para maravillar.

Un pionero que abrió camino

Más que un show, JOYÀ es la puerta de entrada a VidantaWorld, un concepto que trasciende fronteras y que continuará expandiéndose con nuevas propuestas que incluyen lands temáticos, espectáculos inéditos y restaurantes de clase mundial.

El innovador universo de entretenimiento de lujo creado por Grupo Vidanta, conjuga arte, gastronomía, atracciones, hospitalidad y diseño para transformar a México en un referente global de experiencias inolvidables.

