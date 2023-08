Claudia Martín quiere ser mamá y congelará sus óvulos

Claudia Martín actualmente está en una relación con el actor Hugo Catalán, y aunque le gustaría ser madre algún día, por el momento no está en sus planes tener hijos.

La actriz de 33 años confesó que con la tecnología hoy en día, hay una gran ventaja para las mujeres que no están dispuestas a detener su carrera profesional para tener hijos, pues tienen la posibilidad de congelar sus óvulos para ser mamás en un futuro.

“Siempre he querido ser mamá, soy muy niñera, los bebés y los niños me siguen mucho, me da mucha ilusión, también sé que la edad es importante en términos biológicos, hay que tomarlo en cuenta próximamente” Claudia Martín

En una reciente entrevista, la protagonista de Vencer la culpa contó que, hablando con su médico, fue que tomó la decisión de posiblemente congelar sus óvulos. “Si a los 35 no has tenido hijos, tienes que empezar a ver la posibilidad de congelar tus óvulos, porque sabemos que conforme va pasando el tiempo la calidad va bajando, entonces si llego a esa edad y todavía no he sido mamá, veré esa opción y feliz de la vida”, comentó la guapa actriz.

Respecto a una próxima boda con su novio Hugo Catalán, la ex de Andrés Tovar aseguró que no descarta volver a llegar al altar, pues su relación ha sido muy buena hasta el momento. Sin embargo, si llegara a suceder, les gustaría hacerlo de una forma íntima y discreta, pues a ambos les abruman los festejos con mucha gente.

“Hemos platicado que así, enorme, con cientos de personas, no nos gustaría; si en algún momento sucede, sería algo súper íntimo, relajado, en la playa o algo así, nada enorme, con muchas personas, porque nos abrumamos”, comentó Claudia.

Sin embargo, la pareja no tiene prisa y quieren dejar que el tiempo lo decida. “Él es anti todo lo tradicional del mundo, creo que el tiempo dirá, pero tampoco diría que no volvería a pasar, yo nunca me voy a cerrar al amor”, afirmó la actriz.