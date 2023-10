Claudia Ramírez celebra 40 años de trayectoria con la película “Confesiones”

Previo al estreno de su nueva película, platicamos con la actriz Claudia Ramírez, quien además, está celebrando 40 años de carrera artística.

¿Cómo vives cuatro décadas de trayectoria?

Cuarenta años es muchísimo tiempo, son muchas vidas juntas. Lo que pasa es que no eres la misma persona ni la misma actriz, cuando empiezas y eres una adolescente a ya siendo una mujer madura, entonces, creo se vale analizarlo y pensarlo como si fueran vidas completamente distintas. Claro que ha sido un camino largo, y en su mayoría de puras cosas buenas, aunque también ha habido momentos en los que he tomado proyectos que quizá no quería hacer, pero quizá acepté por una cuestión económica o profesional, pero al final todo es por un bien profesional.

¿Qué representa para ti ser actriz?

Es tener la posibilidad de hace público mi trabajo, de contar cientos de historias, representar a un sinfín de personajes y aportar mi granito de arena a este bello arte. Creo que, quienes nos dedicamos a interpretar, estamos hechos para distraer a la audiencia y darles un momento de goce, bajo cualquier contenido o propuesta artística que estemos presentando.

¿Cómo te preparas actualmente? ¿Sigues estudiando y aprendiendo?

Totalmente. Además, cada vez que entras a un nuevo proyecto y cuando trabajas con un nuevo equipo, director o elenco, hay un aprendizaje y preparación constante, pues encuentras maneras distintas de interpretar. Esa es la magia de esta profesión, pues siempre continúas preparándote.

Cuéntanos acerca de “Confesiones”, tu nuevo filme próximo a estrenarse

Es una película que a la gente le va a gustar o no, pero ya depende de ellos. Lo importante para la gente es pensar y encarar lo que pasa al interior de casa y en las relaciones familiares. Uno piensa que todo es perfecto, cuando sabemos que no es cierto. Sin dar mayor spoiler, hablamos de una familia que vive una situación delicada y vemos cómo cada uno de ellos tiene una historia detrás y cosas que no quiere aceptar.

Cuéntanos acerca del elenco con el que compartes créditos en “Confesiones”

Emilio Treviño es maravilloso, esta es su primera película actuando, pues él ha hecho más doblajes, pero es lindo, solidario, fue muy lindo trabajar con él. Y Juan Manuel Bernal, con quien siempre es un goce trabajar. Él se ha caracterizado por escoger buenos personajes y proyectos, es un gran intérprete, muy comprometido y eso se agradece. Creo que este proyecto exigía eso.

¿Cómo fue trabajar con el director Carlos Carrera?

Aunque nos conocemos desde muy jóvenes, no me había tocado trabajar con él. La verdad fue una gran experiencia, tenía muchas ganas de trabajar con él. Creo que juntos hemos evolucionado. Además, considero que es un cine muy diferente a lo que Carlos había hecho antes. Él es muy claro en lo que quiere como director y eso se agradece mucho.

No te pierdas la entrevista completa en nuestra próxima edición de CARAS.