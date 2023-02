Coautor de la canción de Shakira revela los secretos de la letra

El compositor colombiano Keityn dio todos los detalles de cómo surgió la canción que ya suma más de 150 millones de visualizaciones.

El coautor de la nueva canción de Shakira habló de la realización de Music Sessions 53, el tema que en cuestión de minutos se convirtió en el nuevo hit del año; una rotunda declaración de “guerra” a Gerard Piqué y Clara Chía. El compositor que ayudó a Shakira a plasmar todos sus sentimientos tras su separación, aclaró que la grabación de dicho tema comenzó antes de que la ruptura de la ex pareja se hiciera oficial. Además, reveló cuáles son los verdaderos sentimientos de la artista hacia el padre de sus hijos y la mujer por la que se acabó su relación. Shakira organizó todo para planear una fuerte “venganza” contra el ex futbolista, y el joven compositor de 26 años quien ha trabajado con artistas como Maluma, Karol G, entre otros, comentó cómo fue trabajar en la canción de la que todos siguen hablando. Keityn dijo que tardaron entre dos y tres semanas en dar forma al tema. Primero él estuvo en casa de Shakira en Barcelona escribiendo la letra a mano y posteriormente continuaron con el proceso vía telefónica.

Fotos: Instagram

El compositor demostró su apoyo a la colombiana y precisó, “siempre va a cantar lo que siente. Quiere mostrar lo que ha vivido. No es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente”. Asimismo, afirmó que la famosa tenía claro desde el principio que la canción sería de despecho y tendría su sello personal. “Ella me dijo ‘quiero esto, esto y pin, salió sola”. “Con una lista de todas las cosas que quería decir, fuimos con todo. Ella quería decir cosas, yo le ayudo a rimar, pero tenía una lista de cosas que quería decir y creo que quedó todo”.

Foto: Getty Images

En este sentido, confesó que la canción pudo haber sido más directa, sin embargo, optaron por no hacerlo. “Quitamos cosas fuertes porque luego podían pasar cosas. Cambiamos las letras en más de una ocasión para ser meticulosos. Buscamos el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”.

El colombiano desveló que fue idea de Shakira, la famosa frase de la letra, “clara-mente”, con la que hace referencia a la nueva novia de su ex. Al igual que “yo valgo por dos de 22", “nunca se me habría ocurrido a mí, fue de ella, yo le ayudé a rimar”, puntualizó. Aunque dijo que él pensó en incluir, “sal-pique” y “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Te puede interesar: ELLOS SON TODOS LOS HERMANOS DE LA COLOMBIANA (INCLUYENDO AL QUE FALLECIÓ CUANDO ELLA ERA NIÑA)

QUIÉN FACTURA MÁS; LAS FORTUNAS DE PIQUÉ Y SU EX

Exhiben mensajes que Piqué nunca le respondió a su ex