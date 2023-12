¿Cómo está Gerard Piqué luego de ir al hospital por una emergencia?

Gerard Piqué participó el fin de semana en el evento llamado “Ibainéfico”, que es organizado para recaudar fondos a causas sociales durante la temporada navideña.

En dicho encuentro deportivo incluso hizo goles, lo cual mostraba que todavía estaba en cierta forma, pese a ya haberse retirado del Barcelona.

Sin embargo, se informó que fue llevado al hospital, él mismo dijo: “Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”.

Este mensaje fue dado a Ibai Llanos, quien es un streamer, presentador de esports y youtuber español, y además es amigo de la estrella del futbol español.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

¿Qué tiene Gerard Piqué?

El ex de Shakira no se ha pronunciado al respecto, de hecho algunos especulan que se trata de una broma, porque como llevaba mucho tiempo sin jugar, bromeó sobre su condición en el juego benéfico.

Puede ser una clara referencia a su falta de ritmo deportivo, luego de que hace un año se retiró definitivamente del futbol profesional.

Queda esperar a saber si tuvo algún percance de cuidado o si fue una broma.

En los últimos meses lo que ha dado de qué hablar tiene que ver con Shakira, ya sea por las canciones que escribió y que llevan dedicatoria para él, o por el juicio donde iba a ser llamado como testigo o simplemente por alguna cuestión de su relación con la colombiana.

Piqué dijo hace poco que se sabía muy poco de lo que ocurrió en su relación y truene con la intérprete nacida en Barranquilla.

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero, porque es privado”.