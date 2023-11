Las revelaciones que hizo Piqué sobre la ruptura con Shakira: “No saben ni un 10 %"

Gerard Piqué se caracterizó por no decir mucho sobre su ruptura con Shakira, quien a través de sus canciones sí dio mucho de qué hablar.

Sin embargo, rompió el silencio en una entrevista donde sí dio detalles del truene con la colombiana, que ambos anunciaron en junio del año 2022.

En una entrevista con un medio español, dejó clara su postura sobre muchas cosas que se dicen de él, de su relación con Clara Chía y del rompimiento con la intérprete de “Suerte”.

Consideró importante saber qué se dice, pero no darle importancia, en un claro ejemplo de que sí se entera de todo, pero prefiere mantenerse al margen.

De hecho, cuando surgió la canción de Shakira con Bizarrap, muchos no tomaron a bien los ataques de ella, ya que pensaron que al tener hijos en común, no estaba bien que hablara mal del padre de los menores.

Sin embargo, el tema fue un éxito mundial, que le dio mucho más empuje a la colombiana en este 2023, donde fue prácticamente la reina del pop en español.

¿Qué dijo Piqué de Shakira?

“Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, dijo el futbolista. Incluso mencionó que pudo haberse tirado de un sexto piso si hubiera hecho caso a todos los ataques.

Reafirmó que no darle tanta importancia a lo que hay sobre él, es lo mejor que puede hacer.

La mejor declaración fue la siguiente:

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero, porque es privado”.

Y fue muy claro al decir que lo que la gente opine le da igual, pues eso no cambia nada en su vida.