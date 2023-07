¿Cómo se llama la hija de la Barbie?

Barbie, aunque es solo una muñeca, tiene una historia fascinante que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Su biografía es una mezcla de aventuras, logros y desafíos que la han llevado a convertirse en un ícono cultural. Desde su creación en 1959, Barbie ha sido una figura inspiradora para niñas y mujeres de todo el mundo, demostrando que pueden ser lo que quieran ser. Con su amplia variedad de profesiones, habilidades y talentos, Barbie es un ejemplo de empoderamiento femenino y un modelo a seguir para todas las edades.

Barbie, cuyo nombre completo es Barbara Millicent Roberts, es una muñeca con una historia fascinante. Originaria de Willows, Wisconsin, Estados Unidos, Barbie ha sido un ícono cultural desde su creación en 1959. A pesar de que han pasado más de 60 años desde su lanzamiento, Barbie sigue teniendo 19 años, lo que demuestra su espíritu joven y aventurero.

¿Cuál es el nombre de la hija de Barbie?

El lema de Barbie “Sé lo que quieras ser” es un mensaje poderoso para las niñas, que les enseña que pueden alcanzar sus sueños y que no hay nada imposible. Sin embargo, hay una curiosa razón por la cual Barbie no puede tener hijos. Aunque Barbie ha tenido muchas profesiones y ha demostrado ser capaz de lograr cualquier cosa, tener hijos no está entre sus opciones.

Entonces no, Barbie no puede tener hijos ni estar casada por la ideología de Mattel y la finalidad que tiene la muñeca.

En 2017, Netflix lanzó una fascinante serie documental llamada “The Toys That Made Us”, que cuenta las historias detrás de algunas de las franquicias de juguetes más famosas del mundo. Entre ellas se encuentran Barbie. Ahí, se reveló la razón por la que Barbie nunca podrá se mamá.