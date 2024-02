Consuelo Duval revela detalles del robo en su casa y las secuelas que le dejó

Durante el programa “Netas Divinas”, Consuelo Duval dio detalles de cómo ocurrió el robo en su casa y recordó el apoyo que recibió de su familia y de las autoridades.

Consuelo contó que llegó antes de lo previsto a su casa y se dio cuenta de que la persona en la que había depositado su confianza fue cómplice del robo al interior de su hogar.

“Un día, terminando de trabajar en diciembre, llego a mi casa, toco la puerta y el ladrido de mis perros fue de verdad devastador. Vuelvo a tocar, no me abre, los perros aullando y pensé que la chica se había caído limpiando. Abre la puerta y tenía su teléfono en la mano y dinero en la otra, se lo guarda en la bolsa, me me queda viendo completamente blanca”.

La actriz dijo que la mujer estaba hablando con uno de los extorsionadores por teléfono, cuando Consuelo tomó el teléfono y escucho al delincuente que al parecer era la pareja sentimental de la trabajadora, “Consuelo, ya te ch... nada más te voy a decir una cosa, yo soy extorsionista, yo me dedico a eso, de eso comen mis hijos, nada más que esta muchacha que me ayudó, no te vayas a meter con ella porque entonces ahí sí te metes en un problema”.

Consuelo Duval intentó ponerse en contacto inmediato con su familia, mientras intentaba cuestionar a la mujer sobre lo ocurrido. “Llega Lulú, mi hermana, llegan mis hijos, llegó la policía, hablaron al 911, yo ya sabía que iba a ser una noche larga, tuvimos que esperarnos una hora para que llegara una mujer policía para que la pudiera tocar y llevársela.. llegamos a la fiscalía, yo seguía estando en indefensión...”.

Duval mencionó que aunque la mujer se encuentra en prisión, ella no ha podido recobrar la calma, aunque ha tratado de superar este difícil episodio. “Me movió el alma que fuera mi casa lastimada. Era mi hogar, mi refugio, se me rompió algo en e alma. No puedo superarlo, de repente me dan así de la nada ataques de miedo y tiemblo. Veo mi cuarto y dijo: ‘ya no quiero estar aquí', siento que todo o que tocó me lo lastimó".