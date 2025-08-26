Critican a Kim Kardashian por exponer a su hija con un outfit considerado inapropiado

Las vacaciones de Kim Kardashian en Roma junto a su hija North West, de apenas 12 años, se convirtieron en el centro de una polémica internacional. Y no precisamente por el glamour de la capital italiana, sino por el look que la pequeña eligió para salir de un reconocido restaurante.
El outfit que encendió las redes
North fue captada vistiendo unas botas de plataforma altísimas, que incluso superaban la estatura de su madre, acompañadas de una mini falda tornasol con encaje y un corset ajustado que resaltaba su silueta.
Mientras algunos fanáticos defendieron la libertad de expresión de la joven, otros usuarios de redes sociales cuestionaron duramente a Kim por permitir que su hija se exponga con un estilo considerado “inapropiado para su edad”.
Kim Kardashian y su familia viven bajo la lupa pública desde hace más de una década, pero cada movimiento de North parece generar aún más interés y debate. Lo cierto es que el look en Roma no solo fue un momento de moda, sino un detonante que volvió a colocar a la socialité en el centro de la conversación global.