Suscríbete
Entretenimiento

Critican a Kim Kardashian por exponer a su hija con un outfit considerado inapropiado

La hija de 12 años de la empresaria fue captada con un look que generó controversia en redes sociales

August 25, 2025 • 
Tania Franco
Kim Kardashian

Ernesto Ruscio/GC Images

Las vacaciones de Kim Kardashian en Roma junto a su hija North West, de apenas 12 años, se convirtieron en el centro de una polémica internacional. Y no precisamente por el glamour de la capital italiana, sino por el look que la pequeña eligió para salir de un reconocido restaurante.

El outfit que encendió las redes

North fue captada vistiendo unas botas de plataforma altísimas, que incluso superaban la estatura de su madre, acompañadas de una mini falda tornasol con encaje y un corset ajustado que resaltaba su silueta.

@kimandnorth

it looks could k🙌@superdani @cocamichelle_ @Kim Kardashian

♬ if looks could kill - Destroy Lonely

Mientras algunos fanáticos defendieron la libertad de expresión de la joven, otros usuarios de redes sociales cuestionaron duramente a Kim por permitir que su hija se exponga con un estilo considerado “inapropiado para su edad”.

Kim Kardashian y su familia viven bajo la lupa pública desde hace más de una década, pero cada movimiento de North parece generar aún más interés y debate. Lo cierto es que el look en Roma no solo fue un momento de moda, sino un detonante que volvió a colocar a la socialité en el centro de la conversación global.

Kim Kardashian
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
pepe-aguilar-emiliano-aguilar-distanciamiento.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar estalla contra su padre Pepe Aguilar por comentarios de su madre
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
priscila-valverde-quien-es-la-casa-de-los-famosos.jpg
Entretenimiento
Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zoe-kravitz-harry-styles-romance.jpg
Entretenimiento
Zoë Kravitz y Harry Styles estarían estrenando romance; así fueron captados
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
martha-higareda-lewis-howes-tendran-dos-hijos-caras-mexico-revista-entrevista.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Martha Higareda y Lewis Howes serán papás por partida doble
August 25, 2025
 · 
Caleb Torres
Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie - la verdadera historia del triángulo amoroso más famoso de Hollywood
Entretenimiento
Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie: la historia del triángulo amoroso más famoso de Hollywood
De la boda millonaria al rodaje de Sr. y Sra. Smith, el romance más mediático que destruyó un matrimonio
August 24, 2025
 · 
Tania Franco
marimar-vega-relacion-horacio-pancheti.jpg
Entretenimiento
Marimar Vega se sinceró sobre la desagradable relación que tuvo con Horacio Pancheri
La actriz habló de su pasado romance con el actor y la violencia que sufrió
August 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
madonna-documental.jpg
Entretenimiento
“Becoming Madonna” la historia que revela los orígenes de la reina del pop
El documental dirigido por Michael Odgen llega a Universal+ para descubrir a la mujer que hizo historia en la música
August 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
emily-in-paris-tragedia.jpg
Entretenimiento
Tragedia en el set de Emily en París, asistente muere en pleno rodaje de la serie
Durante las grabaciones en Italia, murió a los 47 años Diego Borella, asistente de dirección de la quinta temporada de la producción de Netflix
August 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Timberlake y Britney Spears - la venganza
Entretenimiento
La historia real de Britney Spears y Justin Timberlake: amor, ruptura y canciones de venganza
Del primer beso en el Club de Mickey Mouse al escrutinio mediático por la virginidad de Britney y los éxitos como “Cry Me a River” y “Everytime”
August 23, 2025
 · 
Tania Franco