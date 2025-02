¿Cuál era la millonaria fortuna de Paquita la del Barrio y quiénes son sus herederos?

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, murió este lunes 17 de febrero a los 77 años de edad, tras una larga y exitosa carrera de más de 40 años, en la que logró amasar un gran capital.

De acuerdo con el sitio web Celebrity Net Worth, la cual se dedica a revelar el patrimonio de los famosos, estima que la fortuna de Paquita la del Barrio es de 10 millones de dólares, lo que equivale a unos 202.9 millones de pesos mexicanos, reflejando su triunfo en la industria musical y su impacto cultural.

Los negocios de Paquita la del Barrio

Con una próspera trayectoria que inició desde los años 70s, Paquita la del Barrio lanzó múltiples éxitos como ‘Rata de dos patas’, ‘Tres veces te engañé’, ‘Cheque en blanco’, ‘Pobre pistolita’, entre otras. Desde su primer álbum, el cual pagó con su propio dinero, tuvo un gran éxito.

Además de su carrera musical, la cantante veracruzana incursionó en los negocios al adquirir un bar en la Ciudad de México, el cual más tarde se convirtió en un restaurante de comida mexicana.

El establecimiento se ubica en la colonia Guerrero y se convirtió en un famoso punto de encuentro donde, además, Paquita la del Barrio hacía presentaciones en vivo.

La cantante participaba activamente en su negocio, desde la operación del restaurante, hasta la compra de insumos y la preparación de la comida. Sin embargo, tiempo después decidió cerrar el establecimiento.

Fue apodada como ‘La Reina del Pueblo’ o ‘la Guerrillera del Bolero’. En sus canciones se expresa contra la cultura machista, lo que la hizo muy popular en ciertos sectores.

También apareció en programas de televisión como ‘Rica, famosa, latina’, ‘Estrella2’, ‘La familia P. Luche’, y ‘Mujer, casos de la vida real’. Así como telenovelas, tales como: ‘Velo de novia’, y ‘María Mercedes’.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años Instagram @paquitaoficialb

¿Quiénes son los herederos de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio declaró en una conferencia de prensa en 2023 que no pensaba dejar herencia a ninguno de sus tres hijos, y aseguró que no poseía dinero para heredarlos y que, de tenerlo, no lo compartiría. También mencionó que no había hecho un testamento: “No lo he hecho porque no quiero. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada… pero no tengo dinero”, dijo la cantante entre risas.

La intérprete tuvo un total de cinco hijos, pero solo viven tres de ellos. Los primeros dos son fruto de su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez: Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros.

En su segundo matrimonio, con Alfonso Martínez, la cantante sufrió la pérdida de gemelos, quienes murieron pocos días después de nacer. Martha Elena Martínez Viveros es su tercera hija.