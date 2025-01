¿Cuáles son las series más esperadas de 2025? Estos son los estrenos que no te puedes perder

¿Cuáles serán las series que se estrenarán en 2025? El 2024 nos dejó grandes producciones que marcaron tendencia en el mundo del streaming, donde se consolidaron historias y personajes que se ganaron un lugar en el corazón de los espectadores. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por thrillers psicológicos y épicas de fantasía, las plataformas ofrecieron un abanico diverso de opciones.

Pero el mundo del entretenimiento nunca se detiene, y el 2025 llega cargado de nuevas propuestas y el regreso de algunas de las series más aclamadas. Prepárate para un año lleno de emociones con estas series más esperadas y los estrenos en 2025 que no te puedes perder.

¿Cuáles son las series más esperadas de 2025?

1. Severance – Temporada 2

Fecha de estreno: 17 de enero de 2025

Dónde verla: Apple TV+

La segunda temporada del aclamado thriller de ciencia ficción vuelve para ahondar en la vida de Mark y sus compañeros, quienes se someten a un procedimiento que separa sus memorias laborales de las personales. Después de un final lleno de interrogantes, la nueva entrega promete llevar la tensión a niveles insospechados.

Coming to Apple TV+ in January:



Jan 17 | Severance, Season 2

Jan 22 | Prime Target

Jan 24 | Eva the Owlet, Season 2

Jan 29 | Mythic Quest, Season 4 pic.twitter.com/TpKUKhXm9m — Apple TV (@AppleTV) January 1, 2025

2. The White Lotus – Temporada 3

Fecha de estreno: 17 de febrero de 2025

Dónde verla: Max

Esta sátira de comedia y drama regresa para mostrar un nuevo destino turístico de lujo: Tailandia. Las cuestiones de privilegio, diferencias sociales y sorpresas inimaginables acompañarán a una serie de huéspedes con historias que convergen en el mismo resort, para continuar con la línea crítica de las temporadas anteriores.

3. Andor – Temporada 2

Fecha de estreno: 22 de marzo de 2025

Dónde verla: Disney+

Después de arrasar con la crítica y los fans de Star Wars, Andor sigue la transformación de Cassian Andor hacia la rebelión que conocimos en Rogue One. Cada tres episodios representarán un salto de un año en la historia, para seguir de cerca el destino del protagonista hasta enlazar con los eventos del icónico spin-off cinematográfico.

4. Merlina – Temporada 2

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

Con un tono oscuro y enigmático, la hija de la familia Addams regresa a la Academia Nevermore para seguir investigando misterios paranormales y encajar (o no) en un entorno lleno de secretos. Tras el éxito de la primera temporada, se espera aún más humor negro y giros inesperados en la vida de Merlina.

5. Stranger Things – Temporada 5

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

Con Hawkins devastada y Vecna más amenazante que nunca, el desenlace de la pandilla más entrañable de los 80 es uno de los platos fuertes del año. Tras numerosos retrasos en el rodaje, la promesa es una temporada “salvaje” y “fuera de control” que cerrará la saga con broche de oro.

6. The Last of Us – Temporada 2

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Max

La aclamada adaptación del videojuego de Naughty Dog continúa explorando la relación entre Joel y Ellie en un mundo azotado por la infección fúngica. Tras el cierre de la primera temporada, la segunda promete ahondar en los conflictos morales de los personajes frente a las amenazas tanto humanas como infectadas.

7. El juego del calamar – Temporada 3

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

La sangrienta competencia que estalló en popularidad en la primera entrega seguirá cobrándose víctimas. El director Hwang Dong-hyuk confirmó una tercera temporada, donde veremos si el protagonista logra derrocar la retorcida maquinaria que ha convertido los juegos infantiles en una macabra espiral de violencia.

8. Black Mirror – Temporada 7

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

La serie que expone el lado más perturbador de la tecnología y la sociedad vuelve con seis nuevos capítulos. Charlie Brooker promete sorpresas, incluyendo un guiño a “USS Callister”, uno de los episodios más queridos. El formato antología sigue vivo, para garantizar relatos que van de la comedia más oscura al horror psicológico.

9. Un caballero de los Siete Reinos

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Max

Basada en la saga Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin, esta precuela de Juego de Tronos se ubica 90 años antes de la serie original. Sir Duncan el Alto y su escudero Egg recorren Poniente, para vivir aventuras que desvelan la intrincada política del reino antes de la fatídica caída de los Targaryen.

10. Blade Runner 2099

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Prime Video

Situada 50 años después de Blade Runner 2049, la mítica franquicia de ciencia ficción salta al formato televisivo. Con una estética futurista y profundas reflexiones sobre la humanidad y la tecnología, la serie examina el conflicto entre replicantes y humanos en una metrópoli llena de neones y corrupción.

11. Ironheart

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Disney+

El universo Marvel acoge a Riri Williams, una joven prodigio que construye su propia versión de la armadura de Iron Man. Si bien Tony Stark dejó un hueco gigante, Riri intentará encajar en un mundo repleto de villanos y amenazas globales, para demostrar que la innovación puede venir de la mente más inesperada.

12. Dexter: Resurrection

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Paramount+

El letal forense regresa en busca de cerrar los cabos sueltos de su doble vida. Tras el éxito del revival de Dexter en 2021, esta nueva serie promete retomar la esencia del antihéroe que combina la investigación policial con sus “hábitos” oscuros. Suspenso, giros argumentales y crímenes “justificados” están asegurados.

13. It: Bienvenidos a Derry

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Max

El terror regresa al pequeño pueblo de Derry. A modo de precuela, la serie explorará cómo Pennywise llegó a arraigarse en este lugar y sembrar el pánico. Un acercamiento a los orígenes de la criatura que, sin duda, mantendrá a los fanáticos de Stephen King al borde del asiento.

14. Daredevil: Born Again

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Disney+

El demonio de Hell’s Kitchen resurge en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con una serie que apuesta por la crudeza y la acción que caracterizaba a la historia en Netflix. Matt Murdock, abogado de día y vigilante de noche, se enfrenta una vez más a Wilson Fisk (Kingpin) y a nuevas amenazas que infestan las calles de Nueva York.

15. Las Muertas

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

Inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, esta historia narra la ola criminal de las “Poquianchis”, las hermanas González Valenzuela en la década de 1960, quienes levantaron un imperio ilegal y violento. La serie promete un retrato crudo de los niveles de corrupción y complicidad que giraban en torno a estos casos.

16. One Piece – Temporada 2

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

El live action de uno de los manga más vendido de la historia regresa con más aventuras. Monkey D. Luffy y su tripulación siguen su travesía en busca de un legendario tesoro que los consagrará como reyes piratas. Batallas épicas, personajes peculiares y la expansión de un universo que no deja de sorprender.

17. Alien: Earth

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Disney+

La franquicia Alien cumple más de 45 años y apuesta por una serie de televisión que funciona como precuela de los sucesos originales. Con Noah Hawley al frente, conoceremos el aterrador proceso que llevó a los xenomorfos a toparse con la humanidad, para realzar de nuevo la tensión y el horror que caracterizan a esta saga.

18. Suits: LA

Fecha de estreno: 23 de febrero de 2025 (EE. UU.)

Dónde verla: Plataforma por confirmar

El drama jurídico más popular de los últimos años se traslada a la costa oeste. Ted Black, un exfiscal de Nueva York, lidia con la creación de un bufete dedicado a la élite del entretenimiento y el derecho penal en Los Ángeles. Tensión en los juzgados, intriga y movimientos legales estratégicos regresan con nueva ubicación y personajes.

19. The Witcher – Temporada 4

Fecha de estreno: por confirmar día

Dónde verla: Netflix

Tras el éxito de las tres primeras entregas, Geralt de Rivia regresa a la pantalla con un cambio esencial: Liam Hemsworth asume el papel del brujo, en lugar de Henry Cavill. La cuarta temporada seguirá las peripecias de Geralt, Yennefer y Ciri, mientras se adentran en un Continente cada vez más amenazado por intrigas políticas, monstruos legendarios y confrontaciones que pondrán a prueba sus lazos familiares y su valentía.

20. Paradise

Fecha de estreno: 28 de enero de 2025

Dónde verla: Disney+

Creada por Dan Fogelman (This is Us), esta producción mezcla intriga política y drama emocional. La se desata en torno al asesinato de un expresidente de Estados Unidos, mientras se señala como principal sospechoso a Cal, interpretado por Sterling K. Brown (This is US). Entre secretos y conspiraciones, Paradise promete un thriller intenso en un escenario cargado de tensión y sorpresas.

¿Qué otros proyectos suenan para 2025 (pero podrían tardar más)?

La serie de ‘Harry Potter’: Aunque está anunciada por Warner Bros. para la plataforma Max para este año, es más probable que llegue en 2026 o 2027. Los fans del joven mago siguen a la espera de novedades oficiales.

The Paper (spin-off de The Office): Otro proyecto en fase de desarrollo que cambia la oficina de Dunder Mifflin por la redacción de un periódico tradicional en tiempos de crisis mediática. Aunque también está anunciada para 2025 , debido a la fase en que se encuentra, es posible que tarde más en ser estrenada.

¿Por qué 2025 será un año imperdible para los seriéfilos?

Los seriéfilos tendrán una amplia variedad de opciones para ver. Desde el regreso de grandes franquicias como Stranger Things y Andor que continuarán historias que dejaron cabos sueltos y fans deseando más, hasta expansión de universos y nuevas propuestas.

¿En enero los días son lentos? ¡PARA NADA! 🔥 Max comienza el año con toda la adrenalina de #ThePitt, nuevos episodios de Dragon Ball Daima y las misiones secretas de un tal Jason Bourne. 🩺🐉⌚ ¿Están listos para maratonear todo 2025? pic.twitter.com/JhduKDxjMt — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) January 1, 2025

Títulos como Blade Runner 2099 y Alien: Earth llevarán aún más lejos la mitología de sagas icónicas. Mientras que propuestas como Paradise o Las Muertas apuestan por historias originales, ya sea desde la ciencia ficción o inspiradas en hechos reales.

En definitiva, las series más esperadas en 2025 abarcan todo tipo de géneros. Si el 2024 fue intenso, las plataformas de streaming y las productoras parecen dispuestas a ofrecernos un nuevo año lleno de emociones, misterios y sorpresas que mantienen viva la fiebre seriéfila. ¡Prepara tu agenda y elige tus favoritas!