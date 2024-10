¿Cuánto dinero tenía Liam Payne? Esta es la fortuna del ex One Direction que murió al caer de un tercer piso

El mundo del espectáculo quedó conmocionado tras la muerte del cantante británico Liam Payne, quien falleció trágicamente al caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, el pasado 16 de octubre. Con apenas 31 años, su vida se truncó de manera repentina, y dejó tras de sí una exitosa carrera musical y una considerable fortuna.

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne saltó a la fama mundial como miembro de One Direction, una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos. Desde su incursión en la escena musical con la banda, Liam Payne rápidamente se convirtió en uno de los cantantes más populares y con mayores ingresos de su generación.

El grupo, que se formó en el programa “The X Factor” en 2010, vendió más de 70 millones de discos a nivel mundial, con lo que generó millones en ingresos a través de giras y ventas de álbumes. Payne, junto a sus compañeros, alcanzó la fama mundial con éxitos como “What makes you beautiful” y “Story of my life”.

Sin embargo, la vida bajo los reflectores no siempre fue fácil para Payne. Tras la pausa indefinida de One Direction, el cantante intentó consolidar una carrera en solitario, si bien mantuvo un buen nivel de éxito, los resultados no fueron los esperados. A pesar de lanzar varios sencillos y un álbum, no logró alcanzar el mismo nivel de éxito que había conseguido con la banda.

¿Cuánto dinero tenía Liam Payne?

Al momento de su muerte, Liam Payne tenía un patrimonio neto estimado en 70 millones de dólares. Esta cifra refleja tanto su éxito con One Direction como sus esfuerzos como solista y sus inversiones en diversos negocios.

Payne también se destacó en el mundo de la moda, al ser embajador global de Hugo Boss y lanzar su propia colección cápsula.

Además de la música, ¿qué otros ingresos tenía Liam Payne?

Liam Payne también fue un astuto inversor, poseía propiedades en Calabasas, California, y en Buckinghamshire, las cuales incrementaron su patrimonio a lo largo de los años. Además, mostró un interés particular en el bienestar mental, pues invirtió en un laboratorio que exploraba tratamientos para la depresión severa con el uso de setas alucinógenas.

Más allá de su carrera y negocios, Liam Payne era conocido por su compromiso con varias causas benéficas. Participó activamente en campañas de UNICEF y apoyó movimientos como Black Lives Matter y Pro-choice, para las cuales utilizaba su influencia para promover cambios sociales positivos.

A pesar de su partida prematura, el legado musical de Liam Payne perdurará por siempre. Sus canciones, tanto como miembro de One Direction como en solitario, marcaron a toda una generación. Su carisma, su talento y su espíritu luchador lo convirtieron en un ídolo para millones de personas en todo el mundo.

La muerte de Liam Payne revive el debate sobre la salud mental en la industria musical. Muchos artistas han hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentan en su carrera, como la presión mediática, la soledad y la ansiedad. Es importante recordar que detrás de la imagen de éxito y fama, muchas celebridades luchan contra problemas internos.