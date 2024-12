¿Cuánto dinero tiene Lee Jung-jae? Esta es la millonaria fortuna del actor estrella del ‘Juego del Calamar’

El éxito arrollador de “El Juego del Calamar” catapultó a la fama internacional a su protagonista, Lee Jung-jae, actor surcoreano quien ya tenía una larga trayectoria como un reconocido actor. Este reconocimiento mundial generó gran interés en la vida del actor, tanto su vida profesional como personal e incluso su situación financiera. ¿Cuánto dinero ha acumulado Lee Jung-jae a lo largo de su carrera?

¿Cuál es el patrimonio neto de Lee Jung-jae?

Lee Jung-jae, actor y exmodelo surcoreano, posee un patrimonio neto estimado en 12 millones de dólares. Esta considerable fortuna es el resultado de una exitosa trayectoria que abarca más de dos décadas en la industria del entretenimiento, tanto en cine como en televisión, y que se vio potenciada por el fenómeno global de “El Juego del Calamar”.

¿Cómo inició la carrera de Lee Jung-jae?

Nacido en Seúl, Corea del Sur, el 15 de diciembre de 1972, Lee Jung-jae comenzó su carrera como modelo tras ser descubierto mientras trabajaba en un café. Este inicio en el modelaje le abrió las puertas al mundo de la actuación, al debutar en la serie de televisión “Dinosaur Teacher” en 1993. A partir de ahí, su carrera despegó, para participar en numerosas producciones televisivas y cinematográficas.

¿Cuáles son los trabajos más destacados de Lee Jung-jae antes de “El Juego del Calamar”?

Antes de su papel como Seong Gi-hun en “El Juego del Calamar”, Lee Jung-jae ya era un actor reconocido en Corea del Sur. Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas como “Il Mare” (2000), un romance que tuvo una adaptación estadounidense llamada “The Lake House"; “The Housemaid” (2010), un thriller erótico que se presentó en el Festival de Cine de Cannes; “New World” (2013), un aclamado drama criminal; y “Deliver Us from Evil” (2020), una película de acción. También participó en series de televisión como “Sandglass” (1995) y “Chief of Staff” (2019).

¿Cómo influyó “El Juego del Calamar” en la carrera de Lee Jung-jae?

El papel de Seong Gi-hun en “El Juego del Calamar” marcó un antes y un después en la carrera de Lee Jung-jae. La serie se convirtió en un fenómeno mundial al alcanzar récords de audiencia en Netflix y catapultó al actor a la fama internacional. Este éxito, además de brindarle reconocimiento global, también le abrió nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento, como lo ha sido su participación en proyectos internacionales como la serie de “Star Wars”, “The Acolyte”.

¿Lee Jung-jae tiene otros negocios además de la actuación?

Además de su exitosa carrera actoral, Lee Jung-jae también ha incursionado en el mundo empresarial. Abrió una cadena de restaurantes italianos en Seúl llamada Il Mare, incluso diseñó los interiores de los establecimientos. En 2008, fundó Seorim C&D, una empresa de desarrollo inmobiliario. Además, junto con su amigo y coprotagonista en “City of the Rising Sun”, Jung Woo-sung, cofundó en 2016 la agencia de entretenimiento Artist Company.

¿Qué premios ha ganado Lee Jung-jae?

A lo largo de su trayectoria, Lee Jung-jae ha recibido numerosos premios y nominaciones, entre ellos reconocimientos por sus actuaciones en “Sandglass”, “The Young Man”, “Firebird”, “City of the Rising Sun”, “Asako in Ruby Shoes”, “Typhoon”, “The Housemaid”, “New World”, “The Face Reader” y “Assassination”.

El éxito de “El Juego del Calamar” también le valió importantes premios, con lo que consolidó su estatus como uno de los actores más destacados de Corea del Sur.

¿De qué trata el “Juego del Calamar 2”?

La segunda temporada de “El Juego del Calamar” continúa la historia de Seong Gi-hun, quien, tras ganar el macabro juego, decide no ir a Estados Unidos y regresa con la misión de desmantelar la organización detrás de la competencia. Se enfrentará nuevamente a peligros mortales y se encontrará con nuevos personajes, mientras busca venganza y justicia.

¿Dónde ver “El Juego del Calamar 2”?

La segunda temporada de “El Juego del Calamar” se estrenó en Netflix el 26 de diciembre de 2024 y cuenta con un total de siete episodios.