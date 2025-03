¿Cuántos hijos tiene Ellen Pompeo y quiénes son? Así es la familia de la famosa actriz

Ellen Pompeo, reconocida mundialmente por su icónico papel como Meredith Grey en la exitosa serie “Grey’s Anatomy” , tiene una vida familiar bastante reservada, pero ha compartido en diversas ocasiones detalles conmovedores sobre su familia y sus hijos. Con su nuevo papel en “Good American Family”, Ellen da muestra nuevamente de su lado maternal, lo que nos hace preguntarnos cómo vive la maternidad en su vida cotidiana junto a su esposo Chris Ivery.

¿Quién es el esposo de Ellen Pompeo?

Ellen Pompeo está casada desde 2007 con Chris Ivery, un productor musical. La pareja se conoció en 2003 en un supermercado y rápidamente entablaron una relación sólida y duradera. Ellen ha expresado en varias entrevistas su felicidad y lo afortunada que se siente por compartir su vida con Ivery.

¿Cuántos hijos tiene Ellen Pompeo?

La famosa actriz y su esposo tienen tres hijos juntos:

Stella Luna Ivery (15 años)

Sienna May Ivery (10 años)

Eli Christopher Ivery (8 años)

Pompeo ha dejado claro que su prioridad siempre ha sido estar cerca de sus hijos, especialmente después de retirarse parcialmente de “Grey’s Anatomy” para dedicarles más tiempo.

Ellen Pompeo and her children 🥹♥️♥️ pic.twitter.com/dMqrPFQpN2 — thinker pompeo (@thinkerpompeo) July 10, 2022

¿Quién es Stella Luna Ivery, la hija mayor de Ellen Pompeo?

Stella Luna, la hija mayor de Ellen Pompeo y Chris Ivery, nació el 15 de septiembre de 2009. Con 15 años, Stella ha mostrado un interés particular por la medicina, algo que no sorprende dado el papel que su madre interpretó durante años en Grey’s Anatomy.

Pompeo ha contado que Stella disfrutaba visitar el set de la serie y pasar tiempo con Linda Klein, la productora médica del programa. En una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, la actriz reveló que Stella incluso participó en simulaciones médicas, como perforar un fémur falso con un taladro óseo real, siempre bajo supervisión.

Stella también ha acompañado a su madre en eventos importantes, como los Premios Emmy 2024, donde ambas brillaron en la alfombra roja. Pompeo compartió en Instagram un video de ellas riendo juntas antes del evento, en una muestra la cercanía que tienen.

¿Quién es Sienna May, la segunda hija de Ellen Pompeo?

Sienna May, la segunda hija de Ellen Pompeo, nació en 2014 a través de gestación subrogada. Aunque su llegada fue un momento de alegría para la familia, no fue tan bien recibida por su hermana mayor, Stella. Pompeo contó en The Ellen DeGeneres Show que, después de tres meses, Stella preguntó si su nueva hermana “se iba”, pues entonces mostraba cierta resistencia al cambio.

Con 10 años, Sienna ya ha demostrado tener un estilo propio. En 2023, acompañó a su madre a la Semana de la Moda de Nueva York, donde ambas posaron de la mano en el desfile de Michael Kors. Aunque Pompeo ha dicho que Sienna aún no está lista para ver “Grey’s Anatomy”, la pequeña ya ha comenzado a explorar el mundo de la moda y los eventos públicos.

¿Quién es Eli Christopher, el hijo menor de Ellen Pompeo?

El hijo menor de Ellen Pompeo y Chris Ivery, Eli Christopher, nació en 2016. Su llegada sorprendió a muchos, ya que Pompeo anunció su nacimiento en redes sociales con una foto de Ivery quien abrazaba al bebé y un mensaje que decía: “Chris Ivery ha bajado un poco. ¡Tengo un nuevo novio!”.

Eli, de 8 años, ha aparecido en varias ocasiones en las redes sociales de su madre. En 2017, Pompeo compartió una foto de ella mientras se preparaba para dirigir un episodio de “Grey’s Anatomy” con Eli en brazos, en una forma de demostrar cómo equilibra su carrera y su vida familiar. Además, en 2021, la actriz publicó un video de Eli al jugar baloncesto para mostrar su lado deportivo.

¿Cómo es la relación de Ellen Pompeo con sus hijos?

Ellen Pompeo ha sido muy clara sobre la importancia de su familia en su vida. En una entrevista con Drew Barrymore en 2022, la actriz expresó su felicidad por poder pasar más tiempo con sus hijos después de reducir su participación en “Grey’s Anatomy”. “Tengo tres hijos y por eso los cuido, y es muy importante para mí estar cerca de ellos y más presente”, dijo.

Además, Pompeo ha hablado sobre la importancia de ser un modelo a seguir para sus hijas , especialmente como una mujer blanca criando a niñas negras (Stella y Sienna son hijas biológicas de Chris Ivery, quien es afroamericano).

En una entrevista con PEOPLE en 2016, la actriz destacó la importancia de mostrar a sus hijas imágenes de mujeres negras fuertes y empoderadas. “Cada vez que una mujer negra aparece en la portada de una revista, me aseguro de que la revista esté en mi casa y en mi mesa. Para mí, eso es importantísimo”, afirmó.