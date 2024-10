Cuántos hijos tiene Will Smith y a qué se dedican

Will Smith es conocido por ser un hombre de familia, dedicado y amoroso con su esposa e hijos. De su primer matrimonio tuvo a su hijo Trey, mientras que con Jada Pinkett tuvo dos hijos: Jaden y Willow.

Sin embargo, en los últimos días el nombre del príncipe de Bel-Air se ha visto envuelto en el caso de Sean ‘Diddy’ Combs que incluso involucra a uno de los hijos del actor.

¿Quiénes son los hijos de Will Smith?

El hijo mayor de Will Smith, Trey, es fruto de su primer matrimonio con Sheree Zampino. En entrevistas el joven tuvo una infancia difícil debido al divorcio de sus padres, pues en varias ocasiones manifestó haberse sentido, abandonado y traicionado.

Luego, después de un tiempo soltero, aparece su relación con Jada Pinket y con ella tuvo a sus hijos Jaden y Benjamina Willow quiénes siguieron sus pasos en la actuación.

¿Por qué relacionan a los hijos de Will Smith con Sean ‘Diddy’ Combs?

Los rumores surgieron en el contexto del escándalo que rodea a Sean “Diddy” Combs, amigo aparentemente cercano de Will Smith y actualmente detenido por múltiples cargos, entre los que se incluye tráfico sexual y abuso a menores.

También te puede interesar: ¿Influyó Sean Diddy Combs? Los fans reviven un perturbador video de Will Smith besando a su hijo

En redes sociales se ha especulado sobre las supuestas acciones de Will Smith, exacerbadas por imágenes de fiestas organizadas por Combs a las que Smith asistió, junto a otras tantas celebridades.

¿Por qué se dijo que Jaden Smith acusó a su padre de abuso?

Un video antiguo de Will Smith donde besa a su hijo Jaden ha sido malinterpretado, manipulado y presentado como evidencia de un comportamiento inapropiado.

En el clip, el actor besa a Jaden en los labios durante una entrevista, lo cual algunos usuarios han interpretado erróneamente como un indicio de abuso. Expertos y psicólogos consultados destacan que tal interpretación es una extrapolación indebida sin base en la psicología infantil.

Más de un vídeo donde Will Smith besa a Jaden, se volvieron virales bajo un contexto diferente. En las entrevistas y presentaciones originales, se puede ver el contexto de un juego entre un padre que no duda en dar expresiones cariñosas a sus hijos y el hijo adolescente que ya no está tan dispuesto a mantenerse pegado a su padre en un acto de natural rebeldía de pubertad.

A pesar de la viralidad de varios videos en TikTok y otras plataformas donde supuestamente Jaden Smith acusa a su padre de manipulación y abuso, no existe ninguna declaración oficial o evidencia que corrobore estas afirmaciones.

También te puede interesar: Jaden Smith habría acusado a Will Smith de abuso sexual: la verdad detrás de los rumores que circulan en redes