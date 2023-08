El actor David Ostrosky, conocido por su participación en telenovelas como “Rosa Salvaje”, y “María la del barrio”, falleció a los 66 años tras presentar problemas de salud desde hace unos meses.

A lo largo de su extensa trayectoria artística de más de 40 años, participó en casi 50 telenovelas, series de televisión y películas, incluso llegó a incursionar en el teatro.

¿De qué murió el actor mexicano David Ostrosky? Archivo

La lamentable noticia fue dada a conocer por la ANDI México con el siguiente mensaje, “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”. Descanse en paz”.

A pesar de que no se ha informado sobre la causa de su muerte, se sabe que desde hace tiempo el actor presentaba problemas de salud por un sarcoma en el brazo. En la última producción en la que participó tuvo que ausentarse de las grabaciones por motivos de salud.

En una entrevista que concedió a Televisa en abril de este año, David habló sobre su estado de salud y reveló que tenía un tumor en el brazo. “Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a haver una resonancia en el brazo: ‘Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo.

A finales del año pasado, después de varias quimioterapias, los médicos determinaron que se debía amputar el brazo del actor para evitar que el cáncer se propagara en el resto de cuerpo.