Suscríbete
Entretenimiento

De qué trata la nueva película de Leonardo Di Caprio “Una batalla tras otra”

La cinta que se estrenará el 26 de septiembre en Estados Unidos, está escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson

September 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-una-batalla-tras-otra.jpeg

El actor estadounidense Leonardo Di Caprio protagoniza una cinta que incluye temas de radicalismo, redadas migratorias, y supremacismo en un contexto social polarizado, sobre un revolucionario envejecido y su hija adolescente.

La película ofrece una lección “sobre lo que esta nueva generación tendrá que enfrentar”, dice Leonardo DiCaprio sobre su nueva película en la que interpreta a Bob, un político rebelde que se especializa en explosivos.

La cinta inicia cuando él ejecuta operaciones de resistencia en la frontera entre Estados Unidos y México con su amante y correligionaria, Perfidia (Teyana Taylor), pero cuando el malvado coronel Lockjaw (encarnado por Sean Penn) infiltra el grupo, Bob se ve obligado a huir con su pequeña hija Willa.

16 años después, la historia se centra en el pase de factura que el pasado delictivo de Bob le cobra a él y a su hija. Lockjaw ahora lidera una persecución, ordenando redadas migratorias arbitrarias en la comunidad donde se cree que su enemigo se oculta. El problema es que Bob ha pasado el tiempo macerándose en alcohol y drogas, y ha perdido el músculo revolucionario.

La película se estrena a partir de la siguiente semana en América Latina. La reacción de los críticos ha sido efusiva, a tal grado de ser considerada una fuerte candidata a mejor película en los Premios de la Academia.

La trama gira en torno al antiguo revolucionario que se verá obligado a volver a sus raíces cuando un viejo enemigo al que creía derrotado regresa y secuestra a su hija, para ello el protagonista vuelve a reunir a su antiguo equipo en una misión de rescate que garantice la seguridad de su hija.

Leonardo DiCaprio
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Calvin-Harris-demanda-a-su-ex-asesor-financiero.jpg
Entretenimiento
Calvin Harris demanda a su ex asesor financiero por robarle 22,5 mdd
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lista-de-nominados-latin-grammy-2025.jpeg
Entretenimiento
Lista de nominados a los Latin Grammy 2025
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
margot-robbie-vestido-mugler.jpeg
Entretenimiento
Margot Robbie impacta con un vestido diseñado en 1998
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-preinfarto-estado-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler acude de emergencia al hospital; esto se sabe de su estado de salud
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-separacion-actuacion-telenovelas.jpg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo revela la razón por la que se alejó de las telenovelas
La actriz confesó que se retiró por decisión propia hace varios años
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg
Entretenimiento
Bad Bunny sorprenderá a sus fans con ver su concierto en vivo desde streaming
El intérprete de “Neverita”, extendió su residencia en Puerto Rico
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Surge nuevo conflicto entre Leonardo y Emiliano Aguilar
Marcela Rubiales, tía de los Aguilar explotó contra el rapero por amenazar a Leonardo
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-robert-redford.jpeg
Entretenimiento
Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood a los 89 años
El actor, director y productor estadounidense era conocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sunsanche Kid” y “All the President’s Men”
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Belinda
Entretenimiento
Belinda revela cuál es la mayor locura que ha hecho por un hombre
En una entrevista, la carismática cantante y actriz reveló el mayor error que comete a la hora de enamorarse
September 15, 2025
 · 
Tania Franco